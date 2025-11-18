+
टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजमा मंसिर २४ देखि २६ सम्म ‘साइन्स एन्ड आइटी एक्जिबिसन’ हुँदै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १९ गते १३:५६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • मंसिर २४ देखि २६ गते टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले साइन्स एन्ड आईटी एक्जिबिसन आयोजना गर्ने भएको छ।
  • प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी परियोजना रहनेछन् जसमा ३८ वटा आईओटी र रोबोटिक्स परियोजना मुख्य आकर्षण हुनेछन्।
  • करिब १५० विद्यालय र कलेजका १५ हजार विद्यार्थीले प्रदर्शनी अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ र यो निःशुल्क खुला रहनेछ।

१९ मंसिर, काठमाडौं । मित्रपार्क, चाबहिलमा अवस्थित टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले मंसिर २४ देखि तीन दिनसम्म साइन्स एन्ड आईटी एक्जिबिसन आयोजना गर्ने भएको छ ।

मंसिर २४, २५ र २६ गते हुने ‘टेक्सास साइन्स एन्ड आइटी एक्जिबिसन’मा नवप्रवर्तन, रचनात्मक र प्राविधिक रुपमा उत्कृष्ट परियोजना राखिनेछन् । प्रदर्शनीमा कलेजका विद्यार्थीले तयार पारेका १०० भन्दा बढी रोचक तथा उपयोगी परियोजना रहने कलेजले जनाएको छ ।

‘मुख्य आकर्षणका रूपमा आईओटी र रोबोटिक्सतर्फका ३८ वटा परियोजना रहनेछन्’ एक विज्ञप्तिमार्फत कलेजले भनेको छ । केही चर्चित परियोजनाहरूमा स्मार्ट डोर लक सेक्युरिटी सिस्टम, मोसन कन्ट्रोल्ड स्मार्ट ह्वीलचेयर, फस्र्ट एड ड्रोन, इको–स्मार्ट बस स्टप, अटोमेटेड ग्यास रिस्क डिटेक्सन एन्ड रेस्पोन्स युनिट, स्मार्ट ग्रिन हाउस, फायर फाइटिङ बोट, सेल्फ–ब्यालेन्सिङ रोबोट, वाटर पोल्युसन डिटेक्टिङ बोट, एयर क्वालिटी मोनिटरी सिस्टम, ह्यान्ड जेस्टर कन्ट्रोल्ड कार, स्मार्ट वेदर इन्टेलिजेन्ट फरकास्टिङ टेक्नोलोजी, मिनी आईओटी एयर डिफेन्स सिस्टम, ह्युमनोइड रोबोट छन् ।

यसबाहेक साइबर सेक्युरिटी क्षेत्रमा मोडेड एप फर स्पाइवेयर एन्ड फिजिङ एट्याक : क्रेडेन्टियल्स हार्भेस्टिङ जस्ता डेमो परियोजनाहरू, सफ्टवेयरतर्फ लर्न जी : मोर्डन लर्निङ एप्लिकेसन र क्यान्टिन म्यानेजमेन्ट सिस्टम तथा गेमिङतर्फ डज बल र फ्रुट्स कलेक्टजस्ता परियोजनाहरू पनि प्रदर्शनीमा रहनेछन् ।

कलेजका विजनेस डेभलपमेन्ट डाइरेक्टर नारायण प्रसाद पोखरेलले यो परियोजना प्रदर्शनी मात्र नभई विद्यार्थीको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई वास्तविक समस्यासँग जोडेर बनाएका समाधानहरूको ठूलो प्लेटफर्म रहेको बताए ।

‘यहाँ वातावरणीय समस्या, स्वास्थ्य, सुरक्षा, दिगो विकास र डिजिटल साक्षरतासम्मका स्थानीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने परियोजनाहरू प्रस्तुत हुनेछन्’ उनले भने, ‘सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा रुची राख्ने र केही गर्न चाहने विद्यार्थीलाई प्रोत्साहित गर्न प्रदर्शनी उपयोगी हुनेछ ।’

कलेज प्रमुख श्याम सुन्दर श्रेष्ठले विद्यार्थीले साइन्स, टेक्नोलोजी इन्जिनियरिङ तथा म्याथम्याटिक्स क्षेत्रमा देखाएको रचनात्मकता र नवीन सोचलाई प्रोत्साहन गर्न यो प्रदर्शनी गरिएको स्पष्ट पारे ।

‘यो कार्यक्रमले भावी पुस्तामा प्रविधिप्रति रुची जगाउन र उनीहरूलाई समस्या समाधानको क्षमता विकास गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ’ उनले भने, ‘विज्ञान तथा आइटीको क्षेत्रमा प्रदर्शनीले थप रुची जगाउने छ ।’

कलेज प्रमुख श्रेष्ठले नेपालको शिक्षा क्षेत्र विश्वव्यापी प्राविधिक परिवर्तनसँगै अगाडि बढिरहेका बेला टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजजस्ता संस्थाद्वारा आयोजित यस्ता कार्यक्रमले भावी नवप्रवर्तकहरूका लागि महत्त्वपूर्ण उत्प्रेरकको रुपमा काम गर्ने बताए ।

टेक्सास इन्टरनेसनल कलेजले रचनात्मकता, नवीनता र नयाँ कुरा सिकाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको र सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रदर्शनी आयोजना गर्न लागेका ेहो ।

प्रदर्शनीमा वातावरण विज्ञानदेखि कोडिङ सिमुलेसनसम्मका अन्तरक्रियात्मक स्टलहरू राखिनेछन् । विद्यार्थीले दिगो ऊर्जा र डिजिटल साक्षरता जस्ता स्थानीय चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने परियोजना प्रस्तुत गर्नेछन् ।

एक्स्पोमा विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएका नयाँ खोज अनुसन्धानको विषयमासमेत जानकारी गराइने छ । एक्स्पोमा विभिन्न रोमाञ्चक खेलहरू समेत संलग्न हुने छन् । एक्स्पोमा विद्यार्थीले बनाएका विभिन्न प्रोजेक्टहरू रहनेछन् ।

करिब १५० विद्यालय तथा कलेजका १५ हजार भन्दा बढी विद्यार्थीले प्रदर्शनीको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्रदर्शनी सर्वसाधारणका लागि पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क खुला रहनेछ ।

टेक्सास इन्टरनेसनल कलेज साइन्स एन्ड आइटी एक्जिबिसन
