कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार महतलाई कार्यभार सम्हाल्न दिन सर्वोच्चको आदेश

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १६:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार लक्ष्मीचन्द्र महतलाई कार्यभार सम्हाल्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
  • महतले नियुक्ति भएको तीन महिनासम्म कार्यभार सम्हाल्न अवरोध भएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।
  • न्यायाधीश शारंग सुवेदीको एकल इजलासले १६ मंसिरमा महतलाई पद र जिम्मेवारी निर्वाधरूपमा सम्पादन गर्न दिने आदेश दिएको छ।

२२  मंसिर, हुम्ला । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्लाको रजिस्ट्रारमा नियुक्त भएका लक्ष्मीचन्द्र महतलाई कार्यभार सम्हाल्न दिन आदेश दिएको छ ।

अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्ती पाएका महतले पदभार ग्रहणमा अवरोध भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै काम गर्ने बाटो खोलिदिएको हो ।

गत १३ भदौमा प्रतिष्ठानका सह–कुलपति तथा स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार महतलाई कामकाज गर्न दिन र कुनै अवरोध नगर्न १६ मंसिरमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

महतलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६८ को दफा २२ को उपदफा (१) बमोजिम उप–कुलपतिको सिफारिसमा सह–कुलपतिले रजिस्ट्रारमा नियुक्त गरेका थिए ।

तर, नियुक्ति भएको तीन महिनासम्म पनि बिना कारण कार्यभार सम्हाल्न अवरोध भएको भन्दै महतले सर्वोच्चचमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, मनोनयन र योग्यता निर्धारण ‘मन्त्रिपरिषद् स्वीकृत मापदण्ड, २०७३’ बाट स्पष्ट तोकिएको र कुनै पनि प्रतिष्ठान वा अन्य निकायले मनपरी ढंगले योग्यता वा प्रक्रिया निर्धारण गर्न नसक्ने कानुनी व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरिएको थियो ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारंग सुवेदीको एकल इजलासले १६ मंसिरमा महतलाई तोकिएको पद र जिम्मेवारी निर्वाधरूपमा सम्पादन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

 सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै महतलाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिस्ट्रारका रूपमा कामकाज गर्न बाटो खुलेको छ ।

