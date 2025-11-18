+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जेनजी आन्दोलन : सिन्धुलीमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा सलंग्न २१ जना पक्राउ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १६:५५
फाइल तस्वीर

२२ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिन्धुलीमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा सलंग्न २१ जनालाई सिन्धुली प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार सिन्धुलीको जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र वडा कार्यालय तथा विभिन्न व्यक्तिहरूका घरमा  आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्ने २१ जनालाई पक्राउ गरिएको हो ।

तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न सबैलाई जाहेरीका आधारमा पक्राउ गरिएको तथा अन्य १० जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको एसपी सुवेदीले बताए ।

पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको बागमती नगरपालिका– १२ घर भई हाल कमलामाई ६ मासुनिल सुज कलेक्सन पसल संचालन गरी बस्ने वर्ष २० को सुजन शाह, कमलामाई–८ का वर्ष ३६ को मिलन भन्ने रत्न बहादुर श्रेष्ठ,  कमलामाई ५ बस्ने वर्ष ४७ को फौद थापा मगर, कमलामाई– ६ मा गौतम फर्मा केयर संचालन गरी वर्ष ३० को सुजन गौतम, सर्लाही रामनगर ६ स्थायी घर भइ कमलामाई–६ मा पप्पु किचेन डेकोर भाडा पसल संचालन गरी बस्ने वर्ष २५ को पप्पु कुमार साह, कमलामाई– ५ बस्ने वर्ष २७ को रबन चौधरी, कमलामाई १२ बस्ने वर्ष ३१ को क्षितिज श्रेष्ठ रहेका छन् ।

त्यस्तै भारतको सितामढी घर भई कमलामाई – ६ धुराबजार बस्ने वर्ष २२ को देवनंदन साह,  कमलामाई ४ बस्ने वर्ष २४ को सविन लामा, कमलामाई– १२ बस्ने वर्ष २३ को डोर बहादुर सार्की, महोत्तरीको गौशला–२ घर भई हाल कमलामाई ५ बस्ने राजु महरा, तीनपाटन–११ बस्ने वर्ष २५ को होम बहादुर लुङ्गेली, कमलामाई ८ का वर्ष ३४ को ओम बहादुर खत्री, मरिण ८ का वर्ष ३० को कमल पाख्रिन, महोत्तरी बर्दिबास १४ घर भई हाल कमलामाई ६ बस्ने वर्ष ३५ को हरिचन सोनारलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्ने अधिकांश जिल्ला अदालतमा आगजनी गरेको कसुरमा  पक्राउ परेका छन् । पक्राउ गरेका केही व्यक्तिको नाम भने अनुसन्धान जारी भएकाले गोप्य राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।

पक्राउ पर्ने सबैलाई अपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुर मुद्दामा जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट म्याद थप गरी  अनुसन्धान भइरहेको छ ।

 ९ करोड १८ लाख क्षति

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिन्धुलीमा भएका सरकारी कार्यालयहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट ९ करोड १८ लाख ४० हजार ७०५ रुपैया बराबरको क्षति भएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले सार्वजनिक गरेको विबरण अनुसार सबैभन्दा बढी कमलामाई नगरपालिका लगायत वडा नं ५ र ६ नं वडा कार्यालयको ४ करोड २९ लाख, १५ हजार ५१६ रुपैया क्षति भएको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको १ करोड ७६ लाख ९२ हजार ४६८, सिन्धुली जिल्ला अदालतको १ करोड ६० लाख  ८ हजार ३४४, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सिन्धुलीको ५८ लाख २० हजार ६००, कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा २०, लाख ५९ हजार ४००, करदाता सेवा कार्यालयमा १६ लाख १५ हजार १३७, मालपोत कार्यालय १४ लाख ६६ हजार ३९०, कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ४ को कार्यालयमा ४ लाख ६३ हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

त्यस्तै एमाले, कांग्रेस र माओवादी पार्टी कार्यालय, गैर–सरकारी कार्यालयहरू, एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल बार एसोसियशन, सिन्धुली जिल्ला अदालत बार एकाइ तथा निजी भवनहरू पूर्व साम्सदहरू श्याम कुमार घिमिरे, राजन दहाल, छत्र बम्जन तथा कमलामाई नगरपालिकाका मेयर उपेन्द्र पोखरेलको घर,  पूर्व मेयर खड्ग बहादुर खत्रीको घर, तथा महेन्द्रदेव श्रेष्ठको घर आगलागी तथा ताडफोड भएका थिए ।

जेनजी आन्दोलन सिन्धुली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जेनजी घाइतेले परिचयपत्र लिन किन मानेनन् ?

जेनजी घाइतेले परिचयपत्र लिन किन मानेनन् ?
जेनजी आन्दोलनका ५३६ घाइतेले लिए परिचयपत्र

जेनजी आन्दोलनका ५३६ घाइतेले लिए परिचयपत्र
लगानी बोर्ड पुनर्संरचना गरिँदै, कसरी हुँदैछ परिवर्तन ?

लगानी बोर्ड पुनर्संरचना गरिँदै, कसरी हुँदैछ परिवर्तन ?
सरकारले जेनजी भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैन : गृहमन्त्री

सरकारले जेनजी भावना विपरीत कुनै पनि निर्णय गर्दैन : गृहमन्त्री
जेनजी आन्दोलनका घटना प्राथमिकताका साथ छानबिन हुँदैछन् : प्रधानमन्त्री कार्की

जेनजी आन्दोलनका घटना प्राथमिकताका साथ छानबिन हुँदैछन् : प्रधानमन्त्री कार्की
सिँगारिँदै एमाले मुख्यालय (तस्वीरहरू)

सिँगारिँदै एमाले मुख्यालय (तस्वीरहरू)

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित