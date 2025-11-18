+
१६ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी बुटवलमा, ३ पुसदेखि सुरु

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १७:११

  • १६ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव २०८२ बुटवलमा ३ पुसदेखि १७ पुससम्म आयोजना हुने भएको छ।
  • प्रदर्शनीमा करिब ५०० स्टल रहनेछन् र ८ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने तथा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ।
  • नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई यस प्रदर्शनीमा प्राथमिकता दिइनेछ र सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि आयोजना गरिनेछ।

२२ मंसिर, काठमाडौं । १६ औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी, कृषि, प्रविधि तथा पर्यटन महोत्सव २०८२ बुटवलमा आयोजना हुने भएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अनुसार रुपन्देही उद्योग संघको आयोजना तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र नेपाल उद्योग परिसंघको संरक्षकत्वमा महोत्सव आयोजना हुने भएको हो । महोत्सव ३ पुसदेखि १७ पुससम्म चल्ने छ ।

‘समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार, स्वदेशी उद्यमशिलताको विस्तार’ नारासहित यस वर्ष प्रदर्शनी आयोजना हुँदैछ । संघले २०४५ सालमा नेपालमा पहिलो पटक र २०५३ सालदेखि निरन्तर औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना गर्दै आइरहेको छ । बुटवलस्थित अन्तराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजना हुने औद्योगिक प्रदर्शनीमा स्वदेशी उत्पादन, नयाँ प्रविधि, पर्यटन तथा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित वस्तुका छुट्टाछुट्टै १० पेभिलियन हुनेछन् ।

भर्खर निर्माण सम्पन्न भएको आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा आधुनिक स्तरकै स्टल हुनेछन् । यसको सजावटदेखि व्यवस्थापन तथा हालसम्म आयोजना भएका प्रदर्शनीभन्दा धेरै भिन्न हुने बताइएको छ ।

स्वदेशी उद्योगका उत्पादन मात्रै प्रदर्शन र तिनको बजारीकरण गर्दै उपभोक्तामा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गराउने यो प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसपटकको प्रदर्शनीमा नेपाल उद्योग परिसंघले सञ्चालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइने भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रदर्शनीसँगै नयाँ प्रविधिको खोजी, कृषिको व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रबर्द्धन, युवा उद्यमीलाई प्रोत्साहन, स्टार्टअप स्वरोजगार सिर्जना, कला र संस्कृतिको जगेर्ना, गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया  गरिने भएको छ ।

प्रदर्शनीमा औद्योगिक प्रविधि, कृषि, हस्तकला, गार्मेन्ट, बेकरी तथा कन्फेक्सनरी, छाला जुत्ता, खाद्यान्न, सूचना प्रविधिलगायतका करिब ५०० स्टलहरु रहनेछन् । प्रदर्शनी करिब ८ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र ३० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने अनुमान छ ।

प्रदर्शनीमा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिने भएको छ । प्रदर्शनी सम्पन्न गर्न रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्षको संयोजकत्वमा १०१ सदस्यीय मुल समिति, ५१ सदस्यीय विशेष सल्लाहकार समिति, २५१ सदस्यीय सल्लाहकार समिति, निवर्तमान अध्यक्षको संयोजकत्वमा विशेष मूल्यांकन समिति, ३० वटा विभिन्न उपसमिति गठन गरिएको छ ।

औद्योगिक प्रदर्शनी
