तारागाउँ रिजेन्सीको लाभांश घोषणा

२३ मंसिर, काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सीले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट सेयरधनीलाई करबाहेक ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।
हिजो साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लाभांशको प्रस्ताव आगामी साधारणसभा लैजाने निर्णय गरेको छ । सो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्ताले पाउने छन् ।
भदौ २४ गतेको विध्वंसमा आगजनी भएका कारण अहिले तारागाउँ रिजेन्सीद्वारा सञ्चालित हायात होटल बन्द अवस्थामा छ । यस कम्पनीको बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७ सय रुपैयाँ हाराहारी छ ।
