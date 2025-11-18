+
तारागाउँ रिजेन्सीको लाभांश घोषणा

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १०:५६

  • तारागाउँ रिजेन्सीले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट सेयरधनीलाई करसहित ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
  • सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार लाभांश प्रस्ताव आगामी साधारणसभामा लैजाने र पारित भएपछि लगानीकर्ताले पाउने छन्।
  • भदौ २४ गतेको आगजनीका कारण तारागाउँ रिजेन्सीद्वारा सञ्चालित हायात होटल हाल बन्द अवस्थामा छ।

२३ मंसिर, काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सीले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।

कम्पनीको गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट सेयरधनीलाई करबाहेक ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो ।

हिजो साँझ बसेको सञ्चालक समिति बैठकले लाभांशको प्रस्ताव आगामी साधारणसभा लैजाने निर्णय गरेको छ । सो प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्ताले पाउने छन् ।

भदौ २४ गतेको विध्वंसमा आगजनी भएका कारण अहिले तारागाउँ रिजेन्सीद्वारा सञ्चालित हायात होटल बन्द अवस्थामा छ । यस कम्पनीको बजारमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७ सय रुपैयाँ हाराहारी छ ।

