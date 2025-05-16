४ पुस, काठमाडौं । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुन नदिएको आरोप खेप्दै आएका केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन्, त्यो पनि शानदार मतसहित ।
बुधबार र बिहीबार (२ र ३ पुस) काठमाडौंमा भएको निर्वाचन प्रक्रियाबाट ओली अध्यक्षमा ह्याट्रिक गर्दै पुनः नेतृत्वमा उदाएका हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहितको जोडबलमा अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका ईश्वर पोखरेलले ५ सय ६४ मत पाउँदा ओलीले १६६३ प्रतिनिधिको मत जिते ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार, २२६३ प्रतिनिधिमध्ये ३६ जना अनुपस्थित रहे । अर्थात्, २२२७ जना प्रतिनिधि मात्रै मतदानमा सहभागी भए ।
निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भएसँगै ओली र पोखरेल दुवै समूहले आ–आफ्ना प्यानलको सूची सार्वजनिक गरेका थिए ।
दुवै समूहले सार्वजनिक गरेको उक्त प्यानलगत सूची केलाउँदा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ५० जना अर्थात् १६.६१ प्रतिशत सदस्यहरू दुवैतर्फ भेटिन्छन् ।
१२ जना अर्थात् ३.९८ प्रतिशत पोखरेल समूहको लिस्टमा मात्रै भेटिए भने २२६ जना जना सदस्यहरू ओली समूहले सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार जितेका छन् । यो ७५.०८ प्रतिशत हो । निर्विरोध निर्वाचितको संख्या १३ छ । जसको प्रतिशत ४.३१ हुन आउँछ ।
हामीले यो तथ्यांक निकाल्नुअघि महाधिवेशनमा ओली र पोखरेल समूहले सार्वजनिक गरेको छुट्टाछुट्टै प्यानलगत सूची र एमालेको निर्वाचन आयोगले निकालेको अन्तिम निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको सूची भिडाएका थियौं ।
जसमा प्रष्ट ५० जना केन्द्रीय सदस्यहरूको नाम दुवैतर्फको लिस्टमा भेटिन्छ । १३ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । बाँकी चाहिँ आ-आफ्नो समूहबाट जितेका हुन् ।
एमालेको यो सूचीले अब एमाले केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको एकछत्र बनेको देखिन्छ । १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा दुई जना (उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई) ले मात्र जितेका छन् । अब एमालेको स्थायी कमिटी र पोलिटब्यूरो केन्द्रीय कमिटीबाटै बन्ने भएकाले ती सबै निकायमा ओली समूहकै नेताहरूको वर्चस्व रहने प्रष्ट छ ।
महाधिवेशनको यो परिणामले ओली एमालेभित्र कति शक्तिशाली जरा गाडेर बसेका रहेछन् भन्ने पनि देखाइदिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि एमाले नेतृत्वको औचित्य नरहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि एमालेले निर्धारित समयभन्दा १ वर्ष अगावै ११ औं महाधिवेशन गरेको थियो ।
संकटमा परेका बेला नेतृत्वलाई सहयोग गरेर जानुपर्छ भन्ने आवाज एकातिर थियो भने पार्टीभित्रको एउटा समूहले भने नेतृत्व बदल्नुपर्छ भन्यो । ओली पुन: महाधिवेशनबाट परीक्षित भएर आउन चाहे । लोकतान्त्रिक विधिबाट परीक्षित भएर ओली फेरि पार्टीको सत्तामा फर्केका छन् ।
केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको समूहको एकछत्र उपस्थितिले अब ओलीका लागि निर्णयहरू गरेर जानका लागि झन् सहज राजमार्ग तयार भएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको यो कम्बिनेशनले ओलीलाई झन् ठूलो आत्मवल प्रदान गरेको छ । त्यसैले उनले बिहीबार महाधिवेशन समापन समारोहमा अब एमालेलाई `कसैले छोएर हेर त’ भन्ने खालेको भाषा नै प्रयोग गरेर आफ्ना विरोधी शक्तिहरूलाई चेतावनी दिए ।
एमालेको १० औं महाधिवेशबाट बनेको केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओलीको बुहमत थियो । तर ओलीको कार्यशैलीका कारण उनीमाथि प्रश्न उठाउने नेताहरूको संख्या बढेको थियो ।
विशेषगरी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता अनुमोदन नगर्ने भनेपछि एमालेमा ओली विरोधी संख्या बढ्दै गएको थियो । तर तल्लो तहबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले फेरि ओलीलाई नै नेतृत्वमा विश्वास गरे ।
उनलाई अध्यक्ष मात्र बनाएनन् उनको समूहलाई काम गर्न सहज हुने ठानेर उनकै समूहलाई विजयी गराए ।
ओली समूह:
|क्रम
|नाम
|१
|केपी शर्मा ओली
|२
|विष्णु प्रसाद पौडेल
|३
|रामबहादुर थापा बादल
|४
|पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
|५
|रघुजी पन्त
|६
|शंकर पोखरेल
|७
|लेखराज भट्ट
|८
|रघुवीर महासेठ
|९
|खगराज अधिकारी
|१०
|छविलाल विश्वकर्मा
|११
|पद्मा कुमारी अर्याल
|१२
|भानुभक्त ढकाल
|१३
|महेश बस्नेत
|१४
|यामलाल कँडेल
|१५
|राजन भट्टराई
|१६
|शेरधन राई
|१७
|हिक्मत कुमार कार्की
|१८
|अच्युत प्रसाद मैनाली
|१९
|अमन मास्के
|२०
|अशोक व्यान्जु
|२१
|ऋषिकेश पोखरेल
|२२
|चक्र बहादुर मल्ल
|२३
|पठानसिंह बोहरा
|२४
|यज्ञ बहादुर बोगटी
|२५
|लिलाधर भट्ट
|२६
|सहदेव बोगटी
|२७
|गोविन्द गिरी
|२८
|कमला ओली
|२९
|भागीरथि सिंह
|३०
|लिला कुमारी भण्डारी
|३१
|दल फडेरा
|३२
|नवराज रावत
|३३
|विष्णु रिजाल
|३४
|रुद्र बहादुर शाही
|३५
|इन्दिरा कुमारी पन्थी
|३६
|मिना सिंह रखाल
|३७
|खड्क बहादुर खड्का
|३८
|गोपाल राना
|३९
|घनश्याम पाण्डे
|४०
|नारायण प्रसाद आचार्य
|४१
|भूमिश्वर ढकाल
|४२
|कृष्णबहादुर थापा
|४३
|केदार सिग्देल
|४४
|तिल बहादुर महत क्षेत्री
|४५
|रामशरण बस्नेत
|४६
|हरिकृष्ण श्रेष्ठ
|४७
|नवराज ओझा
|४८
|मन्जु शर्मा चालिसे
|४९
|केशवराज पाण्डे
|५०
|खेमप्रसाद लोहनी
|५१
|रामेश्वर राना
|५२
|समिक कुमार बडाल
|५३
|हस्त बहादुर पण्डित
|५४
|निशा अधिकारी
|५५
|प्रभा बराल
|५६
|विन्दा ढुंगाना
|५७
|एकवाल मियाँ
|५८
|ताराकान्त चौधरी
|५९
|मनोज कुमार खड्का
|६०
|राजकुमार लेखी
|६१
|हरि प्रसाद उप्रेती
|६२
|मुबिन आलम
|६३
|आरती भण्डारी
|६४
|कल्पना कुमारी कटवाल
|६५
|निर्मला देवकोटा
|६६
|इन्द्र प्रसाद भण्डारी
|६७
|जीवन घिमिरे
|६८
|मानवीर राई
|६९
|राम राना
|७०
|रोमनाथ ओली
|७१
|क्षितिज थेबे
|७२
|मन्जु भण्डारी
|७३
|मिना पोखरेल
|७४
|मेनका काफ्ले
|७५
|गणेश दुलाल
|७६
|प्रेम कुमार पराजुली
|७७
|रमेश बडाल
|७८
|रामेश्वर फुँयाल
|७९
|हरिकृष्ण व्यन्जनकार
|८०
|सुनिता डंगोल
|८१
|रन्त गुरुङ
|८२
|सुजिता शाक्य
|८३
|थानेश्वर प्रसाद बस्याल
|८४
|अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ
|८५
|डा. अजय क्रान्ति शाक्य
|८६
|अमिल लामा
|८७
|एकलाल श्रेष्ठ
|८८
|गोकलु प्रसाद घर्तीमगर
|८९
|गोविन्द पुन
|९०
|चन्द्रप्रकाश घर्ती
|९१
|चन्द्रमोहन गौचन
|९२
|तिलकुमार मेनयाङ्बो लिम्बु
|९३
|प्रेम तामाङ
|९४
|राजेन्द्र कुमार राई
|९५
|लिल बहादुर थापा मगर
|९६
|विशमलाल अधिकारी दनुवार
|९७
|सुवास कर्मचार्य
|९८
|मनोज ताम्ली
|९९
|सम्राट गौचन
|१००
|आशारत्न जगेबु
|१०१
|थममाया थापा
|१०२
|अजयकुमार गुप्ता
|१०३
|उपेन्द्र प्रसाद शाह
|१०४
|उमाशंकर अगरिया
|१०५
|कुन्दन प्रसाद कुशवाह
|१०६
|गंगा प्रसाद यादव
|१०७
|जगदीश प्रसाद कुशियत
|१०८
|दिलिप कुमार अग्रवाल
|१०९
|रामचन्द्र मण्डल
|११०
|विजय कुमार सरावगी
|१११
|सरोज कुमार यादव
|११२
|ज्वाला कुमारी शाह
|११३
|सरिता कुमारी गिरी
|११४
|अफिलाल ओखेडा
|११५
|गोविन्द बहादुर नेपाली
|११६
|जंगबहादुर नेपाली
|११७
|दानसिंह परियार
|११८
|प्रभु हजारा दुशाध
|११९
|बोम बहादुर विश्वकर्मा
|१२०
|मनोहर बी पौडेल
|१२१
|निता घतानी
|१२२
|आशा कुमारी विक
|१२३
|डोकमणी राना बराइली
|१२४
|विष्णुमाया विक
|१२५
|कृृष्णि थारु
|१२६
|नरुलाल चौधरी
|१२७
|बलविर प्रसाद चौधरी
|१२८
|शान्ता चौधरी
|१२९
|जलिल मियाँ
|१३०
|मोहम्मद हारुन हलुवाइ
|१३१
|मोहम्मद समिर
|१३२
|जनक चौधरी
|१३३
|भोलानाथ पोखरेल
|१३४
|नागेन्द्र शाही
|१३५
|सन्जय थापा
|१३६
|ऐन बहादुर महर
|१३७
|किरण गुरुङ
|१३८
|कृष्ण कुमार श्रेष्ठ (किसान)
|१३९
|कृष्ण प्रसाद अधिकारी
|१४०
|खिम बहादुर थापा
|१४१
|खिमलाल भट्टराई
|१४२
|खेम मान खड्का
|१४३
|गणेश सिंह ठगुन्ना
|१४४
|गिरधारी लाल न्यौपाने
|१४५
|गोरख बहादुर बोगटी
|१४६
|गोविन्द थापा
|१४७
|चिन्तन पाठक
|१४८
|चेतनारायण आचार्य
|१४९
|जगत बहादुर विश्वकर्मा
|१५०
|जगन्नाथ थपलिया (जेएन)
|१५१
|जितु गौतम
|१५२
|जिवन गौतम
|१५३
|झपट बहादुर बोहरा
|१५४
|तुलसी प्रसाद न्यौपाने
|१५५
|दधिराम न्यौपाने
|१५६
|दल रावल
|१५७
|दामोदर भण्डारी
|१५८
|दिपक कार्की
|१५९
|देवी प्रसाद ज्ञवाली
|१६०
|देवेन्द्र दाहाल
|१६१
|निरज आचार्य
|१६२
|पदम गिरी
|१६३
|पर्शुराम बस्नेत
|१६४
|पार्वत गुरुङ
|१६५
|प्रदीप कुमार कटवला क्षेत्री
|१६६
|प्रदीप ज्ञवाली
|१६७
|बलराम अधिकारी
|१६८
|डा. भिष्म अधिकारी
|१६९
|भुमि त्रिपाठी
|१७०
|महेश कुमार बर्तौला
|१७१
|माधव प्रसाद ढुंगेल
|१७२
|मीन बहादुर शाही
|१७३
|यज्ञराज सुनवार
|१७४
|यम बहादुर परियार
|१७५
|रविन्द्र अधिकारी
|१७६
|रश्मि आचार्य
|१७७
|राजिव पहारी
|१७८
|राजेन्द्र प्रसाद गौतम
|१७९
|लाल बहादुर थापा
|१८०
|लालबाबु पण्डित
|१८१
|लिलानाथ श्रेष्ठ
|१८२
|विशाल भट्टराई
|१८३
|शेर बहादुर तामाङ
|१८४
|सूर्य ढकाल
|१८५
|डा. सूर्य प्रसाद पाठक
|१८६
|सूर्य बहादुर थापा क्षेत्री
|१८७
|होम बहादुर थापा
|१८८
|अस्मिता थापा
|१८९
|उर्मिला सुनुवार
|१९०
|ई एलिसा गौतम
|१९१
|कमला बोहरा
|१९२
|कोमल ओली
|१९३
|क्रान्ति बुर्लाकोटी
|१९४
|गिता कार्की
|१९५
|जल वर्षा राजवंशी
|१९६
|डा. टीका ढकाल
|१९७
|टुका हमाल
|१९८
|निरुदेवी पाल
|१९९
|निर्मला पाठक
|२००
|पार्वती रावल
|२०१
|प्रभा कोइराला
|२०२
|विन्दु महर्जन
|२०३
|विमला विक
|२०४
|भगवति न्यौपाने
|२०५
|मन कुमारी जिसी
|२०६
|यशोदा रिमाल
|२०७
|वसन्ती अधिकारी
|२०८
|विणादेवी राई
|२०९
|सकुन्तला श्रेष्ठ
|२१०
|शिल्पा निरला कार्की
|२११
|शिवकुमारी चौधरी
|२१२
|शोभा ज्ञवाली
|२१३
|सकुन्तला लेप्चा
|२१४
|सन्तना दाहाल
|२१५
|सन्तोष कुमारी शर्मा थापा
|२१६
|सरस्वती चिदी
|२१७
|सरिता भूसाल
|२१८
|सरिता भूसाल खनाल
|२१९
|सिता सिग्देल न्यौपाने
|२२०
|सिता कुमारी सुन्दास
|२२१
|सिता सुवेदी
|२२२
|सुनिता बराल
|२२३
|सूर्य कुमारी श्रेष्ठ
|२२४
|सुशीला नेपाल
|२२५
|ज्ञानु केसी
|२२६
|उषाकला राई
पोखरेल समूह
|क्र.सं.
|नाम
|१
|ईश्वर पोखरेल
|२
|गोकर्ण विष्ट
|३
|योगेश भट्टराई
|४
|अग्निप्रसाद खरेल
|५
|आनन्द प्रसाद पोखरेल
|६
|कर्ण बहादुर थापा
|७
|कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ
|८
|गोकुल प्रसाद बास्कोटा
|९
|झपट बहादुर रावल
|१०
|ठाकुर प्रसाद गैरे
|११
|रचना खड्का
|१२
|विन्दा पाण्डे
दूवैतर्फका सूचीमा भएका नाम, जो निर्वाचित भए:
|क्र.सं.
|नाम
|१
|जित बहादुर मल्ल
|२
|डम्बर बहादुर सिंह
|३
|मोहन माया ढकाल
|४
|कल्पना चापागाईं
|५
|सिमा कुमारी क्षेत्री
|६
|निरकुमारी कुँवर (निरु दर्लामी)
|७
|विना कुमारी श्रेष्ठ
|८
|आरसी लामिछाने
|९
|श्याम कुमार बस्नेत
|१०
|भगवती थापा क्षेत्री
|११
|हेमराज राई
|१२
|नरदेवी पुन
|१३
|भूमिका लिम्बू सुब्बा
|१४
|मञ्जुदेवी गुरुङ
|१५
|मन कुमार तितुङ्ग
|१६
|सावित्रा राना
|१७
|मुनिसाह सुडी
|१८
|लखनदास तत्मा
|१९
|हरिनारायण महतो
|२०
|जुली कु. महतो
|२१
|प्रतिक्षा तिवारी
|२२
|राम रति देवी राम
|२३
|सविता यादव
|२४
|पार्वती विशुंखे
|२५
|कृपाराम राना
|२६
|गौरीशंकर चौधरी (थारू)
|२७
|मञ्जु कु. चौधरी
|२८
|मोहम्मद कैश
|२९
|विनोद श्रेष्ठ
|३०
|डा. विरेन्द्र राज शर्मा पोखरेल
|३१
|किरण गुरुङ
|३२
|कृष्णभक्त पोखरेल
|३३
|जमीन्द्र मान घले
|३४
|राज ब. बुढाथोकी
|३५
|शोभियत ढकाल
|३६
|सुहाङ नेम्वाङ
|३७
|आरती पौडेल
|३८
|गीता अधिकारी
|३९
|डोल्मा तामाङ
|४०
|तारा सन्जेल
|४१
|देवका पहारी
|४२
|पद्मा खड्का
|४३
|बालिका कु. गिरी
|४४
|बिमला अर्याल
|४५
|भगवती चौधरी
|४६
|भारती पाठक
|४७
|राधिका खतिवडा
|४८
|राम कुमारी झांक्री
|४९
|लक्ष्मी क्षेत्री
|५०
|विना ज्ञवाली
निर्विरोध निर्वाचित
|क्र.सं.
|नाम
|१
|लिलामणी गौतम
|२
|गुमादेवी आचार्य
|३
|मेनका कुमारी पोखरेल
|४
|शान्तिदेवी ढकाल
|५
|अमर कुमार यादव
|६
|रौनित शाह
|७
|साजिदा खातुन सिद्धिकी
|८
|कमला देवी तामाङ
|९
|सिता लामा
|१०
|वदमी क्वारी बुढा बोहोरा
|११
|हरि प्रसाद घिमिरे
|१२
|नरेश रोकाया
|१३
|सुशील कुमार थापा
