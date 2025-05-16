गोकर्ण र योगेश: संस्थापन इतरको आवाज बोकेर प्रवेश

३ पुस, काठमाडौं । एघारौं महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले)को १९ सदस्यीय पदाधिकारीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित १७ जना निर्वाचित भए । ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उपाध्यक्षमा गोकर्ण विष्ट १३६८ र उपमहासचिवमा योगेश भट्टराई १३४८ मत पाएर विजयी भए ।
पोखरेल प्यानलमा निर्वाचित दुवै जना नवौं र दशौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।
दुवैले २०४४ साउन ४ गते एकै दिन पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए । उनीहरू २०७८ मा एमाले फुट्नु अघि केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल पक्षबीच भएको १० बुँदे सहमति पक्षधर हुन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा विष्ट गुल्मी र भट्टराई ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । उमेरमा ६० वर्षीय विष्टभन्दा भट्टराई १४ महिनाले कान्छा छन् ।
विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति सुरु गरेका विष्टले अनेरास्ववियुको संगठन विभाग प्रमुख हुँदै दुई पटक प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघको महासचिव बनेर काम गरिसकेका छन् ।
उनी सातौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएका थिए । २०६८ मा ऊर्जा मन्त्री बनेका विष्ट २०७४ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री बनेका थिए ।
उपमहासचिवमा निर्वाचित भट्टराई २०५१ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । उनी आठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए ।
२०७७ सालमा भट्टराई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए ।
विष्ट र भट्टराई दुवै एउटा पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाइने र ७० वर्षे उमेर हदका पक्षधर हुन् ।
यो विषयमा केन्द्रीय सचिवालयमा आवाज उठाउने जिम्मेवारी विष्ट र भट्टराईकै काँधमा आएको छ । किनभने पदाधिकारीमा पराजित ईश्वर पोखरेल प्यानलका कतिपय नेताहरू केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा समेत निर्वाचित हुनसकेका छैनन् ।
मतदातालाई धन्यवाद दिँदै भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘पार्टी सदस्य तथा आम जनसमुदायको निगरानी र परीक्षामा सदा रहिरहने छु ।’
विष्टको प्रतिबद्धता छ, ‘हाम्रो संगठित प्रयत्नले पार्टीलाई सबल, गतिशील र एकताबद्ध बनाउँदै, देशलाई अन्यौल र निराशाबाट निकास दिलाउने अवश्य सफल हुनेछौं ।’
यो प्रतिबद्धतामा कति खरो उत्रन्छन्, त्यो भने कार्यकाल नहेरी भन्न सकिंदैन ।
