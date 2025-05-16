+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

आख्यान लेखनमाथि चर्चा र कविता वाचन गरी सांग्रिला संवादको तेश्रो शृंखलामा सम्पन्न

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १७:१३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ललितपुरको मोक्ष रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा सांग्रिला लिटरेचर फेस्टिबलको तेश्रो ‘सांग्रिला संवाद’ सम्पन्न भयो।

७ पुस, काठमाडौं । ललितपुरको मोक्ष रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा सांग्रिला लिटरेचर फेस्टिबलको तेश्रो ‘सांग्रिला संवाद’ शनिबार सम्पन्न भयो । संवादमा लेखकद्वय सम्राट उपाध्याय र प्रविण अधिकारीले आख्यान लेखन, शिल्प र विधिका विविध आयामहरूमाथि गहन विमर्श गरे ।

प्राध्यापक तथा लेखक सम्राट उपाध्यायले लेखक प्रविण अधिकारीसँग आफ्नो लेखन प्रक्रिया तथा सिद्धान्तबारे खुलेर कुरा गरे । उपाध्यायले लेखन प्रक्रियामा आफूले के-कस्तो कथा भन्न खोजेको हो त्यो कुरामा अगाडि क्लियर हुनुपर्छ भनेर बताए ।

अधिकारीले कुनै थिमको सीमामा रहेर लेख्नुहुन्छ वा लेख्दै जाँदा थिम पत्ता लगाउनुहुन्छ भनेर सोध्दा उपाध्यायको उत्तर थियो, ‘कम्तीमा पहिलो ड्राफ्टसम्म म थिमको बारेमा सोच्दिन, म त्यो लेख्दै जाँदा पाउँछु, मेरो लागि भन्ने कथा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले पहिलो वा दोश्रो ड्राफ्टपछि मात्र म थिमको बारेमा सोचेर थोरै परिमार्जित गर्छु । उनले थपे, ‘थिम भनेको दोश्रो वा तेश्रो कुरा हो, कथा पहिलो हो ।’

उपाध्याय र अधिकारीको संवादपछिको दोस्रो सत्र कविता–वाचनमा ८ कविले आफ्ना प्रिय कविता सुनाएका थिए । कविहरू डा. नवराज लम्साल, भुवन थपलिया, हरिश अधिकारी, रजनीमिला, रमी प्रिया, अस्मिता वादी, देव व्रत र कृपा खनालले कविताको भव्य र सुन्दर काव्यिक माहोल सिर्जना गरे ।

कवि डा. नवराज लम्सालको ‘मौन विद्रोहमाथि विकासको जुलुस’, भुवन थपलियाको ‘व्हेर आर द रुट्स’, हरिश अधिकारीको ‘स्ट्याण्डिङ अन ड बोर्डर: २०१५’ र ‘ओ माइ आइज’, रजनीमिलाको ‘नोस्टालजिया’, रमी प्रियाको ‘चिसोले च्याप्दै लगेको सहर’, देव व्रतको ‘’तिमी गए पनि हुनेछ प्रेम’, अस्मिता वादीको ‘काब्राको रुख’, र कृपा खनालको ‘टु मिनेट्स’ कविताहरूले दर्शक–श्रोतालाई भावुक र मन्त्रमुग्ध बनाइरह्यो ।

कार्यक्रममा करिब १०० जना भन्दा बढी लेखक एवम् पाठकहरूको उत्साहजनक सहभागिता थियो । सांग्रिला लिटरेचर फेस्टिबलका निर्देशक केन सुवेदीका अनुसार काठमाडौं सांग्रिला फाउन्डेसनले आगामी केही महिनामा प्रथम फेस्टिबलको आयोजना गर्नेछ जसमा देश र विदेशका कलाकार, लेखक, चिन्तक, तथा बुद्धिजीवीहरू बीच विविध मुद्धामा गम्भीर विचार-विमर्श हुनेछ ।

साग्रिला संवाद
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

लुम्बिनीमा इण्डो–नेपाल लुम्बिनी प्रिमियर लिगको तयारी

लुम्बिनीमा इण्डो–नेपाल लुम्बिनी प्रिमियर लिगको तयारी
भक्तपुरको निर्माणधीन घरमा मजदुरको हत्या, एक जना पक्राउ

भक्तपुरको निर्माणधीन घरमा मजदुरको हत्या, एक जना पक्राउ
राजा, दल र जेनजीबीच समझदारी गरेर चुनाव सुनिश्चित गरौं : राप्रपा

राजा, दल र जेनजीबीच समझदारी गरेर चुनाव सुनिश्चित गरौं : राप्रपा
सर्वदलीय बैठकमा नेकपा- चुनाव नभए संसद् पुनर्स्थापना हुनसक्ने कुरामा क्लियर बनौं

सर्वदलीय बैठकमा नेकपा- चुनाव नभए संसद् पुनर्स्थापना हुनसक्ने कुरामा क्लियर बनौं
मिटरब्याजविरुद्ध राजधानीमा माचपार्स

मिटरब्याजविरुद्ध राजधानीमा माचपार्स
क्यानभासमा ३०० वर्ष पुरानो ‘शताब्दी घर’

क्यानभासमा ३०० वर्ष पुरानो ‘शताब्दी घर’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित