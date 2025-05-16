+
कांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको फारम पुस ९ गते ‘लक’ गरिने

नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको आवेदन फारम पुस ९ गते मध्याह्न १२ बजेसम्म मात्रै भर्न पाइने भएको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष ७ गते १९:३६

६ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस क्रियाशील सदस्यताको आवेदन फारम पुस ९ गते मध्याह्न १२ बजेसम्म मात्रै भर्न पाइने भएको छ । आज बसेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिको बैठकले क्रियाशील सदस्यताको फारम पुस ९ गते मध्याह्न १२ बजेसम्म भर्न पाइने र त्यसपछि पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको सदस्य प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘पुस ९ गते क्रियाशील सदस्यता फारम भर्ने समय दिउँसो १२ बजेपछि लक गरेर त्यही दिन साँझ प्रमाणीकरण गरेर सार्वजनिक गर्छौँ,’ उनले भने, ‘नयाँ सदस्यताको फारम भने पुस १० गते राति लक गरेर ११ गते प्रमाणीकरण सकेर पार्टीलाई बुझाउँछौँ ।’

उनले जनसम्पर्कको समितिको नयाँ सदस्यता नपाएको हकमा आवेदन दिन र क्रियाशील सदस्यताको आवेदन दिन केन्द्रबाटै मिल्ने गरी आजबाट फारम खुला भएको रसाइलीको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस महाधिवेशन : तल्लो तहको महाधिवेशन तालिका सार्ने तयारी

समानुपातिक तर्फको बन्द सूची बुझाउने समय थप गर्न कांग्रेसको माग

कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय २१ फागुनको चुनावमा भाग लिने हो : सहमहामन्त्री यादव

यी हुन् कांग्रेसले लुम्बिनीबाट सिफारिस गरेका उम्मेदवारका आकांक्षी

चुनाव क्षेत्रका कार्यकर्तालाई साक्षी राखेर गगनले भने : सभापति लड्छु, जित्छु

अनुशासन समितिले कारबाहीको निर्णय नगरेका सबैको सदस्यता नवीकरण गर्ने कांग्रेसको निर्णय

