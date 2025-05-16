+
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको आग्रह

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ८ गते १७:१०

८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेता वर्षमान पुनले यस्तो आग्रह गरिएको जानकारी गराए । सरकारद्वारा गठित संवद समितिलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीको पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पनि उनले बताए ।

यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागि हुन नेकपालाई कुनै समस्या नभएपनि केही राजनीतिक दलहरूले शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी गुनासो राखेको राखेको भन्दै ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरिएको पुनले जानकारी गराए ।

‘घोषित मितिमिा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, सहयोग छ । त्यो कुरामा सरकारले समेत खुशी र धन्यावाद व्यक्त गर्‍यो । र संयोजक कमरेड प्रचण्डले घोािषत मितिमा निर्वाचन होस् । सरकारको प्रतिवद्धता त्यसमा स्पष्ट छ, हाम्रो समेत त्यसमा समर्थन छ । जति सकिन्छ जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर शान्तीपूर्ण रुपले चुनावमा सहभागि हुने वातवरण बनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो,’ उनले भने ।

विगतमा मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरिदिन समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको बताए ।

‘हाम्रो लागि कुनै समस्या नभएपनि अन्य दलहरूले शान्ती सुरक्षाको विषयलाई लिएर कतिपय गुनासाहरू रहेका छन् । ती गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू राख्नुभयो । विगतमा समेत मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले राजनीतिक दलहरूलाई एकठाउँमा ल्याउने अपेक्षा समेत राख्नुभयो,’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
