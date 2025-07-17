च्याउको भाउ बढ्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबार डल्ले च्याउको मूल्य प्रतिकिलो ३२५ रुपैयाँ कायम गरेको छ।
- डल्ले च्याउको मूल्य मंगलबारको ३०१ रुपैयाँबाट बुधबार २४ रुपैयाँले वृद्धि भएको छ।
- कन्य च्याउको मूल्य पनि बुधबार प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ पुगेको छ, जुन मंगलबार १११ रुपैयाँ थियो।
९ पुस, काठमाडौं । बजारमा च्याउको भाउ बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले डल्ले च्याउ र कन्य च्याउको मूल्य बढेको देखाएको हो ।
मंगलबार प्रतिकिलो औसत ३ सय १ रुपैयाँमा किनबेच भएको डल्ले च्याउको भाउ बुधबार २४ रुपैयाँले वृद्धि भई ३ सय २५ रुपैयाँ कायम छ ।
यस्तै कन्य च्याउको भाउ पनि प्रतिकिलो ९ रुपैयाँ बढेको छ । हिजो मंगलबार कन्य च्याउ प्रतिकिलो १ सय ११ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज बुधबार प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
