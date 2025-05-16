पेटभित्र कोकिन लुकाएर लाओसदेखि काठमाडौं यात्रा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० पुस, काठमाडौं लाओसदेखि काठमाडौं आएकी एक महिलाको पेटभित्रबाट प्रहरीले आधा किलो कोकिन निकालेको छ ।
लाओसबाट थाइल्यान्ड हुँदै काठमाडौं आएकी मिस रुसनी कामाको पेछटभित्रबाट ५५० ग्राम कोकिन निकालिएको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरका एसएसपी कृष्ण पंगेनीले बताए ।
८ पुसमा आएकी ति महिला सिनामंगलको एक होटलमा बसेकी थिइन् । उनको साथबाट प्रहरीले १२ वटा प्लाष्टिकका कोटेट क्याप्सुलभित्र लुकाएको अवस्थामा कोकिन बरामद गरेको थियो ।
त्यसपछि संका लागेर थप जाँच गर्न प्रहरी अस्पताल महाराजगन्ज लगिएको थियो । सो क्रममा उनले निलेका २९ वटा कोकिनका क्याप्सुल पेटभित्रबाट डाक्टरको सहयोगमा निकालिएको हो ।
