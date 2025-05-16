बलात्कार मुद्दामा १३ वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति पक्राउ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० पुस, काठमाडौं । बलात्कार मुद्दामा १३ वर्ष कैद सजाय तोकिएका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका–१ घर भएका ३४ वर्षीय सञ्जिव परियार भन्ने राजेन्द्र दर्जी छन् । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो ।
बलात्कार कसुरमा १३ वर्ष कैद तोकिएकाले उनी १ असोज २०७४ देखि सुन्धारा कारागारमा थिए ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा उनी कारागारबाट फरार भएका थिए । पक्राउ परेका उनलाई सुन्धारा कारागार पठाइएको सीआईबीका सहप्रवक्ता नीरन्जनदत्त भट्टले बताए ।
