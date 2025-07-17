बलात्कार मुद्दामा फरार रहेका व्यक्ति बेलायतबाट आउँदा विमानस्थलमा समातिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका(३) घर भएका दिपक कुमार श्रेष्ठलाई जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार भएपछि इन्टरपोलले डिफ्युजन जारी गरेको थियो।
- श्रेष्ठलाई बेलायतबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगमन हुँदा एनसिबि काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको हो।
- उनलाई आवश्यक अनुसन्धान र कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ।
५ भदौ, काठमाडौं । जबरजस्ती करणी मुद्दामा इन्टरपोलबाट डिफ्युजन जारी भएका फरार प्रतिवादी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका(३ घर भएका दिपक कुमार श्रेष्ठ बुधबार पक्राउ परेका छन् ।
बेलायतबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगमन हुने क्रममा एनसिबि काठमाडौंबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको हो ।
जबरजस्ती करणी मुद्दामा फरार रहेका उनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा खोजतलास एवम् पक्राउ गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट अनुरोध भएपश्चात एनसिबि काठमाडौंको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयबाट सन् २०२३ जुलाई २० मा उनी विरूद्ध डिफ्युजन जारी भएको थियो ।
उनलाई आवश्यक अनुसन्धान एवम् कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल शाखाले जनाएको छ ।
