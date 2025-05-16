+
प्राइड क्यासिनोको १४ करोड लुटपाटमा जोडिएका सेट्टीसँग ‘महाकाय’ समूहको कनेक्सन

आई लेन्स राखेर पछाडितर्फको भागबाटै तास पहिचान गर्ने भारतीय ‘महाकाय’ समूहको कनेक्सन प्राइड क्यासिनो लुटपाटमा अहिले हिरासत रहेका काठमाडौं बौद्धका ४२ वर्षीय दावा सेट्टी भनिने दावा शेर्पासँग देखिएको छ ।

0Comments
Shares
नारायण अधिकारी
२०८२ पुष १० गते १८:३७

१० पुस, काठमाडौं । म्याग्नेटिक जडान भएको तास र आँखामा त्यसलाई कनेक्ट गर्ने लेन्स राखेर क्यासिनो खेल्ने/खेलाउने भारतीय समूहको कनेक्सन क्यासिनो लुटपाट प्रकरणमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग देखिएको छ ।

आई लेन्स राखेर पछाडितर्फको भागबाटै तास पहिचान गर्ने भारतीय ‘महाकाय’ समूहको कनेक्सन प्राइड क्यासिनो लुटपाटमा अहिले हिरासत रहेका काठमाडौं बौद्धका ४२ वर्षीय दावा सेट्टी भनिने दावा शेर्पासँग देखिएको हो ।

बौद्धमा रहेको पाँचतारे ह्यात रेजेन्सी होटल भित्र रहेको प्राइड क्यासिनो लुटपाटमा सेट्टीविरुद्ध अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ ।

उनीविरुद्ध प्रहरीले आपराधिक उपद्रव र डाँका कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । सेट्टी समेतका व्यक्तिले गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनको मौकामा प्राइड क्यासिनो लुटपाट गरेका थिए । यो क्यासिनोबाट १४ करोड नगद लुटिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरीसमेत परेको छ ।

उनै सेट्टीसँग दावा समूहको कनेक्सन देखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बताए । सेट्टी मात्रै होइन, प्राइड क्यासिनोका एक सञ्चालक विनय साहसँग पनि यो समूहको कनेक्सन देखिएको भट्टराई बताउँछन् ।

उनीहरूकै कनेक्सनमार्फत महाकाय समूहले विगत दुई वर्षदेखि प्राइड क्यासिनोमा इभेन्टका नाममा जुवा खेलाएको थियो । त्यतिबेला पनि यस्तै गरी ठगी गरेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।

‘ह्यात होटलमा रहेको प्राइड क्यासिनोमा दुई वर्षदेखि यो समूहले इभेन्ट सञ्चालन गर्ने गरेको खुलेको छ । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्राइड क्यासिनो तोडफोड भएपछि वाल्डो क्यासिनो बुक गरी खेलाउने तयारी गरेको देखियो,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

हिरासतमा रहेका सेट्टीसँगै रणे भनिने रञ्जित खड्गीसहितका व्यक्तिविरुद्ध प्राइड क्यासिनो लुटपाट प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीका अनुसार सेट्टी प्राइडमै टेबल चलाउँथे । सेट्टीले क्यासिनो जोगाउन गएको दाबी गरे पनि उनी लुटपाट संलग्न भएको देखिएको प्रहरीले बताएको छ । यसभन्दा पहिला सेट्टी सोल्टी होटलको क्यासिनो मोजाङ जाने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सेट्टी अहिले हिरासतमा रहेकाले महाकाय गु्रपसँग वाल्डोमा नदेखिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो भारतीय समूहलाई नेपालमा सहयोग गर्नेमध्ये एक सेट्टी पनि हुन् । अहिले हिरासतमा रहेकाले वाल्डो प्रकरणमा उनी जोडिन सकेनन् । नत्र उनी पनि यसमा जोडिने प्रमुख व्यक्ति हुन्,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने ।

नेपाल कनेक्सन

क्यासिनो इभेन्ट गर्ने भारतीय सञ्चालक सुरेश महाजनको महाकाय गु्रपको नेपाल कनेक्सन क्यासिनोमा टेबल चलाउनेदेखि त्यसका सञ्चालकसम्म रहेको प्रहरीको दाबी छ । सेट्टी हिरासतमा रहेपछि महाकाय ग्रुपको नेपालतर्फको सबै व्यवस्थापन विनोद भनिने जनार्दन उप्रेतीले गरेका थिए ।

उनी क्यासिनो खेलाडीका साथै महाकायका नेपाली व्यवस्थापक हुन् । जो अहिले फरार छन् । उनै उप्रेती र अहिले हिरासतमा रहेका सेट्टीसमेतको सहयोगमा पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्राइड क्यासिनोमा महाकाय गु्रपले इभेन्ट गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

प्राइड क्यासिनो तोडफोड भएपछि ११ डिसेम्बरदेखि १४ डिसेम्बरसम्म वाल्डो बुक गरेर महाकायले इभेन्ट गर्दै थियो । त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दैै मान्छे तयार पारेर ठग्ने योजना थियो । त्यसका लागि इन्डियनलाई फलास खेलाउन भनेर वाल्डो क्यासिनोका ७ देखि १० वटा टेबल बुक गरिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

वाल्डो क्यासिनोमा ‘महाकाय’ ग्रुपको ठगी : अर्काको तास हेर्न आँखामा लेन्स

ठमेलको छाया सेन्टरमा रहेको अलफ्ट होटका ४०, अर्को पाँचतारे मेरियट होटलमा ५० र लाजिम्पाटको र्‍याडिसन होटलमा २० वटा कोठा बुक गरिएको थियो ।

महाकाय गु्रपको सबै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएका विनोद भनिने जनार्दन उप्रेतीको समूहलाई बीपी गु्रप भनेर चिनिन्छ । उनी नेपालतर्फको मुख्य आयोजक रहेको प्रहरीले बताएको छ । उनले इभेन्ट आयोजक, खेलाडी, कर्मचारीलाई होटल, प्लेन टिकटको व्यवस्था गर्ने र टेबल बुकिङको सम्पूर्ण काम गरेका थिए ।

उनै उप्रेतीले होटल र क्यासिनोका बिल भुक्तानीसमेत गरेका थिए । उनी स्वयं जुवा खेल्ने व्यक्ति हुन् । उनले महाकाय गु्रपका डमी खेलाडी र डिलर कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेका थिए । डमी खेलाडीहरूलाई होटल अलफ्टमा राखेका थिए । त्यसवापत बीपी गु्रपको नामबाट १५ लाख नगदसमेत होटलमा बुझाइको थियो ।

उनै उप्रेतीमार्फत १२ सेट म्याग्नेटिक तास क्यासिनोमा प्रवेश गराइएको थियो । उप्रेतीले नै ३८ सिल प्याक होटलमा स्टक राखेको अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । दुई सेट आई लेन्स पनि उप्रेतीले नै क्यासिनोमा छिराएका थिए । जसमध्ये एक जोर आई लेन्स डमी खेलाडीले लगाइराखेको अवस्थामा आँखाबाट निकाल्न लगाइएको थियो । अर्का दुई सेट आई लेन्स भने गौरभ खत्री र मोनु भनिने निरज कुमारले लगाएकै अवस्थामा फरार भएका थिए ।

भारतदेखि श्रीलंका कम्बोडियासम्म ठगी

दुई वर्षदेखि नेपालमा क्यासिनो इभेन्ट भन्दै ठगी गर्ने महाकाय समूहले भारतदेखि श्रीलंका, कम्बोडिया, भियतनामसम्म पनि क्यासिनो इभेन्ट गरेको खुलेको छ । त्यहाँ पनि यस्तै शैलीमा यो समूहले ठूलो रकम ठगी गरेको हुनसक्ने बताइएको छ ।

क्यासिनो बुक गरेर आफैंले इभेन्ट आयोजना गर्ने भन्दै महाकाय समूहले जुवा खेलाउने गरेको थियो । यसरी खेलिने तासको व्यवस्थापन पनि महाकाय समूहले नै गर्थ्यो । त्यसका लागि म्याग्नेट तथा चिपहरू जडान भएका तास प्रयोग गरिन्थ्यो । अनि ती चिपसँग कनेक्ट गर्न अर्को आई लेन्सको पनि व्यवस्था गरिन्थ्यो ।

आँखामा आई लेन्स लगाएपछि पछाडितर्फबाटै कसलाई के तास पर्‍यो भन्ने जानकारी हुने र त्यहाँ आफूले नै खडा गरेका डमी खेलाडीले पछाडिबाटै तास चिनेपछि सोहीअनुसार खेल खेल्ने गरिन्थ्यो ।

यसका लागि महाकाय समूहले क्यासिनो खेल्ने पेसेवर तथा मोटो रकम भएका व्यक्ति खोज्ने र भारतबाटै आफूले डमी खेलाडीका रूपमा व्यक्ति तयार गरेर ल्याएर खेलाउने गरेको खुलेको छ ।

ती डमी खेलाडीले आँखामा आई लेन्स राखेपछि कसलाई के तास प‍र्‍यो भन्नेबारे सबै जानकारी पाउँथे । भारतदेखि ल्याइएका डमी खेलाडीहरूलाई दैनिक भारु १० हजार रुपैयाँ दिने र जितेको रकमको १० प्रतिशतसमेत भाग लगाउने सहमति भएको थियो ।

यसको सूचना आएपछि परिसरले छापा मारेर इभेन्ट आयोजना गर्ने भनिएको पहिलो दिनमै पक्राउ गरेपछि रकम हारजित हुन पाएन ।

प्रहरीले छापा मारेर भारतीय नागरिक महाकाय गु्रपका मुख्य व्यक्ति सुरेश महाजन, दिनेश बर्मा, विक्रम सिंह, प्रमोद मौर्य, चिजा खड्का र भवानी पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका चिजा र भवानी भने नेपाली हुन् ।

यो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा क्यासिनो सञ्चालक, विनोद भनिने जनार्दन उप्रेती, गौरव खत्री, मोनु भनिने निरज कुमार, हिरा शेखर मल्ली पुरी, कमल खरबन्दा (मुकेश) नाम गरेका व्यक्ति भने फरार छन् ।

कनेक्सन प्राइड क्यासिनो
लेखक
नारायण अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
प्रतिक्रिया
