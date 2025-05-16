+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पौराणिक प्रेमकथामा नेवारी फिल्म ‘अः मै’ बन्ने

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १९:४२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्माण तयारीमा रहेको नेवारी भाषाको फिल्म 'अः मै' को पहिलो झलक सार्वजनिक भएको छ।
  • फिल्म सत्य घटनाबाट प्रभावित पौराणिक प्रेमकथामा आधारित रहेको र नेवारी संस्कृति र प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नेछ।
  • फिल्ममा प्रदीप महर्जन र श्रीया महर्जन मुख्य भूमिकामा छन् र बैशाखदेखि विशेष च्यारिटी शो आयोजना गरिने छ।

काठमाडौं । निर्माण तयारीमा रहेको नेवारी भाषाको फिल्म ‘अः मै’ को पहिलो झलक सार्वजनिक भएको छ । निर्माताले आइतबार सत्य घटनाबाट प्रभावित भनिएको फिल्मको पोस्टर ल्याएका हुन् ।

ह्वाइट स्ट्रिङको प्रस्तुति रहने यो कथानक फिल्मलाई पौराणिक प्रेमकथामा आधारित रहेको जनाइएको छ, जसले परम्परा, संस्कृति, प्रेम र मानवीय संवेदनालाई गहिरो रूपमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

पटकथा लेखन तथा निर्देशन देविन महर्जनको हुनेछ । फिल्मले नेवारी चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्ने निर्देशक महर्जनले बताए ।

फिल्मको क्रिएटिभ हेडमा अभय बराल, छायांकारमा बसन्त महर्जन, संगीतमा प्री महर्जन एन्ड एडवार्डिन छन् । फिल्मको लागि कलाकार छनोटको कार्य जारी रहेको जनाइएको छ ।

नेवारी भाषा, संस्कृति र भावनालाई आत्मसात गर्न सक्ने कलाकारलाई प्राथमिकतामा राखेर कास्टिङ प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी निर्माण टिमले दिएको छ ।

फिल्मको शीर्ष भूमिकामा प्रदीप महर्जन र श्रीया महर्जनलाई देख्न सकिन्छ । बैशाखदेखि फिल्मको विशेष च्यारिटी शो आयोजना गरिने उल्लेख छ ।

फिल्मलाई सबै समुदायका दर्शकले बुझ्न सकून भन्ने उद्देश्यले अंग्रेजी तथा नेपाली सबटाइटल समावेश गरिने जनाइएको छ । फिल्म चाहिँ नेपाल भाषामा बन्न लागेको हो ।

च्यारिटी शोहरू सम्पन्न भएपछि फिल्मलाई मुलुकका हलमा प्रदर्शन गर्ने तयारी छ ।

नेवारी फिल्म पौराणिक प्रेमकथा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

रवि-बालेनका सप्ठेरा-अप्ठेरा

रवि-बालेनका सप्ठेरा-अप्ठेरा
बलिउडको करियर छाडेर नेपालमा सवारी सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गरिरहेका विजय

बलिउडको करियर छाडेर नेपालमा सवारी सुरक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गरिरहेका विजय
ओलीले तयार पारेको बन्दसूची एमाले बैठकबाट पारित, भोलि आयोग पठाउने

ओलीले तयार पारेको बन्दसूची एमाले बैठकबाट पारित, भोलि आयोग पठाउने
चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीको अध्यक्षमा बस्याल

चलचित्र पत्रकार संघ कास्कीको अध्यक्षमा बस्याल
कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झर्दा पनि केही बैंकको पूँजीकोष दबाब कायमै 

कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशतमा झर्दा पनि केही बैंकको पूँजीकोष दबाब कायमै 
लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित