सरकारले गर्‍यो ७ सचिवको सरुवा

सरकारले ७ जना सचिवको सरुवा गरेको छ

२०८२ पुष १४ गते १९:५२

  • सरकारले ७ जना सचिवको सरुवा गर्दै कृष्णहरि पुस्करलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा लगाएको छ।
  • लोकसेवा आयोगका किरणराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र राजकुमार श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
  • राष्ट्रपति कार्यालयका दिपक काफ्लेलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा र डा हरिप्रसाद लम्साललाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ।

१४ पुस, काठमाडौं । सरकारले ७ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अनुसार तेस्रो वरीयताका सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सरुवा गरी उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा लगिएको छ ।

त्यस्तै, लोकसेवा आयोगमा कार्यरत किरणराज शर्मालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका राजकुमार श्रेष्ठलाई गृह मन्त्रालयका सरुवा गरिएको छ भने गृहका रामेश्वर दंगाललाई लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।

यसअघि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेका दिपक काफ्लेलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा भने डा हरिप्रसाद लम्साललाई लगिएको छ । लम्साल यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव थिए ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवमा लोकनाथ पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ, जो यसअघि उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा थिए ।

