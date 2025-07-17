४ वर्षपछि ‘बीटीएस’ फर्किने पक्का, २० मार्चमा आउनेछ एल्बम

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- विश्वप्रसिद्ध के-पप ब्याण्ड बीटीएसले २०८३ साल चैत ६ गते नयाँ एल्बम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
- बीटीएसका सदस्यहरूले अनिवार्य सैन्य सेवा पूरा गरी पुनः ब्याण्ड सक्रियता जनाएका छन्।
- सदस्यहरूले प्रशंसकलाई हस्तलिखित सन्देशमा आगामी एल्बम र पुनर्मिलनको खुशी व्यक्त गरेका छन्।
सियोल । विश्वचर्चित के-पप ब्याण्ड ‘बीटीएस’ का प्रशंसकलाई खुसीको खबर छ । लगभग ४ वर्षपछि ब्याण्डले आउँदो २० मार्चमा नयाँ एल्बम सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
दक्षिण कोरियाली सञ्चारमाध्यमले विश्व संगीतको यो बहुचर्चित खबरलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिएको यो एल्बम यसअघि जुन २०२२ मा रिलिज भएको “प्रुफ’ पछिको पहिलो हुनेछ । त्यसपछि ब्याण्डका सबै सदस्य अनिवार्य सैन्य सेवामा जोडिएपछि ब्याण्ड निस्क्रिय बनेको थियो ।
सेवाबाट निस्किएपछि सदस्यहरूले चाँडै एल्बम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । दक्षिण कोरियाली अखबारहरूले यसबारे समाचार लेखेका छन् । ‘बिगहिट’ ले कोरियाली भाषाको एक्स खातामा पोस्ट गर्दै रिपोर्टको पुष्टि गरेको छ ।
आधिकारिक घोषणा हुनुभन्दा अघि, समूहका सदस्यहरूले रिलिज मितिको साथ प्रशंसकहरूलाई “२०२६.३.२०’ को मितिसहित हस्तलिखित सन्देश सहित पत्रहरू पठाइरहेका थिए ।
सन्देशहरू मध्ये, आरएमले लेखेका छन् कि उनी “यस क्षणको लागि अरूभन्दा बढी उत्सुकतापूर्वक पर्खिरहेका थिए ।’ जिनले भने, “मैले २०२३ र २०२४ मा एकल कलाकारको रूपमा तपाईंहरू सबैलाई अभिवादन गरेको थिएँ, तर म अन्ततः फेरि टोलीको भागको रूपमा तपाईंलाई अभिवादन गर्न सक्छु ।’
जे–होपले लेखे, “अन्ततः, यस वर्ष हामी सबै तपाईंसँगै हुनेछौं ।’ जंगकुकले भने, “कृपया यस वर्ष पनि हाम्रो राम्रो ख्याल राख्नुहोस् ।’
