कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ मै सकियो : विमलेन्द्र निधि

१८ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधीले पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनको औचित्य सकिएको बताएका छन् । केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा सहभागी हुन पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेका निधीले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ गते नै सकियो । हामी निर्वाचनको तयारिमा छौँ,’ उनले भने ।
मंसिर १५ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीको नियमित महाधिवेशन तालिका तय गरेको थियो । उक्त तालिकाअनुसार पुस १६ गते वडा अधिवेशन हुनुपर्ने हो । तर तालिका प्रभावित भइसकेको अवस्थामा महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने विशेष महाधिवेशनकोः विकल्प नभएको भन्दै अडान लिइरहेका छन् ।
