कांग्रेस महाधिवेशन वैशाख २८-३१ मा गर्ने प्रस्ताव

१८ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन वैशाख २८-३१ गते गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सानेपामा जारी केन्द्रीय सम्पादन समितिको बैठकमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले नयाँ मिति प्रस्ताव गरेको नेता विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए ।
‘कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनको औचित्य मंसिर १५ मै सकिएको भन्नुभयो । १५औं महाधिवेशन पुस २६ मा तोकिएको थियो त्यो २०८३ वैशाख २८-३१ गतेको तालिका प्रस्ताव गर्नु भएको छ,’ उनले भने ।
यसअघि मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले पुस २६-२८ गते महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयअनुसारको महाधिवेशन तालिका प्रभावित भइसकेपछि अहिले पुन: नियमित महाधिवेशनको नयाँ मिति प्रस्ताव गरिएको छ ।
महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भने ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेअनुसार विशेष महाधिवेशन पुसभित्रै गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।
महामन्त्रीद्वयले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर नियमित महाधिवेशन स्थगन भएको र विशेष महाधिवेशनमा होमिनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीबार साँझ दुई महामन्त्रीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेर विशेष महाधिवेशनको विकल्प नभएको बताएपछि कार्यवाहक सभापति खड्काले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका हुन् । त्यसअघि उनले संस्थापन समूहका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
