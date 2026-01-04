+
कांग्रेस छिरेपछि सुनिल थापालाई अवसरै अवसर

राप्रपाबाट कांग्रेस प्रवेश गर्दा सुनिल थापा सिधै सहमहामन्त्री भए । १४औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य जित्दै आफ्नो पकड बलियो बनाए । अहिले राष्ट्रपतिको सचिवालयबाट राजीनामा दिएर उम्मेदवारी दिएका थापा सिधै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरे ।

हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ पुष २३ गते २०:४३

२३ पुस, विराटनगर । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजनीति ओरालो लागेपछि नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका सुनिल थापा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।

उनी राजावादी नेता पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुन् । राप्रपाको राजनीति संकटमा परेपछि २०७७ सालमा सुनिल नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसबेला उनलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमहामन्त्री बनाएका थिए ।

बुधबार भने थापाको राजनीतिक यात्रामा अर्को एउटा ‘सुनौलो अध्याय’ थपियो । उनी कोशी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भए ।

संयोग यस्तो मिल्यो कि, विपक्षी नेकपाका उम्मेदवार समयमा आइनपुगेपछि कांग्रेसका थापाका लागि राष्ट्रिय सभाको ढोका बिना प्रतिस्पर्धा खुल्यो ।

राष्ट्रिय सभामा नेकपाले हेमराज घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । संखुवासभाबाट विराटनगर आउन ढिलो भएपछि थापा निर्विरोध भए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवार बन्नका लागि थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सचिवालयबाट राजीनामा दिएका थिए । १६ चैत २०७९ मा थापा राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त भएका थिए । त्यसबेला थापा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य थिए ।

उनले राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवारी दिनका लागि गत १ पुसमा राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयबाट राजीनामा दिएका थिए ।

थापा नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

उनले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धनकुटा-२ बाट राप्रपाका तर्फबाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका थिए । यो उनका बुबा सूर्यबहादुर थापाको क्षेत्र हो ।

२०७४ जेठमा बनेको शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा थापा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा भने धनकुटाबाट नेकपा एमालेका राजेन्द्रकुमार राईसँग पराजित भए । राईले ३० हजार १०१ मत ल्याउँदा थापाले २८ हजार ७०४ मत ल्‍याएका थिए ।

थापाले लामो समय संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विभिन्न देशमा काम गरे । जागिर छाडेर उनी राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । कांग्रेस प्रवेश गरेदेखि नै थापाले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन ।

२०७७ सालमा कांग्रेस प्रवेश गर्दा उनी सिधै सहमहामन्त्री जस्तो शक्तिशाली पदमा आसिन भए । त्यसपछि पार्टीको १४औं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएर आफ्नो पकड बलियो बनाए । राष्ट्रपतिको सचिवालयमा काम गरेका थापा त्यहाँबाट राजीनामा दिएर अहिले राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् ।

सुनिलबहादुर थापाको उम्मेदवारीले कांग्रेस भित्र असन्तुष्टि बढेको छ । योग्यलाई छाडेर थापालाई उम्मेदवार बनाएको असन्तुष्ट पक्षको गुनासो छ ।

‘सुनिलबहादुर थापाको नेपाली राजनीतिमा योग्यता भनेको उनी सुर्यबहादुर थापाका छोरा हुन् । कांग्रेस युवा नेता विष्णु भुर्तेल भन्छन्, ‘अस्ति भर्खरसम्म राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको रुपमा मन्त्री सरहको सुविधा पाउने गरि जागिरमा थिए । त्यो जागिरबाट राजिनामा गराएर सुर्यबहादुरका छोरा सुनिलबहादुर थापालाई कांग्रेसले राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बनायो, यो कार्यकर्तामाथिको अन्याय हो ।’

कोशी प्रदेश नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा चुनाव सुनिल थापा
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

