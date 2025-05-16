कोशीमा मन्त्रीको सेट परिवर्तन : प्रतिपक्ष भन्छ- असफलता लुकाउने प्रयास

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै मन्त्री हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
- मन्त्री पुनर्गठनमा एमालेबाट विदुर लिङथेप, चिन्तन पाठक, इन्द्रमणि पराजुली र रामकुमार महतो मन्त्री बनाइएका छन् भने कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार, भीम पराजुली, मानबहादुर लिम्बु र इस्राइल मन्सुरी नियुक्त भएका छन्।
- नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई असफल सरकारको असफलता लुकाउने नाटक भनेका छन्।
२२ पुस, विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । उनले मंगलबार कांग्रेस-एमाले गठबन्धन सरकारमा रहेका सबै मन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्त गरेका हुन् ।
कोशीको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका एमालेका रेवतीरमण भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन, राम राना आर्थिक मामिला, एकराज कार्की खानेपानी र पाँचकर्ण राई सामाजिक विकास मन्त्री थिए । राज्यमन्त्री सिर्जना राई थिइन् । उनीहरू सबै फिर्ता भए ।
कांग्रेसबाट भूपेन्द्र राई भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य, सदानन्द मण्डल पर्यटन र खगेनसिं हाङगाम कषि मन्त्री थिए । भूमिप्रसाद राजवंशी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री थिए । उनीहरू पनि ब्याक भए ।
सेट नै फिर्ता गरेर मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट विदुर लिङथेपलाई आर्थिक मामिला, चिन्तन (तिलचन) पाठकलाई खानेपानी, इन्द्रमणि पराजुलीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन र रामकुमार महतोलाई सामाजिक विकास मन्त्री बनाएका छन् ।
उमाकान्त गौतमलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइएको छ । उनी गर्त वर्ष पनि राज्यमन्त्री बन्ने तयारीमा थिए, तर अन्तिममा ब्याक भए ।
कांग्रेसबाट प्रदीप सुनुवार भौतिक पूर्वाधार, भीम पराजुली पर्यटन वन, मानबहादुर लिम्बु स्वास्थ्य र इस्राइल मन्सुरी उद्योग तथा कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेका छन् । शोभा चेम्जोङलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।
भागबण्डा पुर्याउन फेरबदल भएका मन्त्रीको कार्य अवधि एक वर्षको हुनेछ । बहिर्गमनमा परेका कांग्रेसका मन्त्री २०८१ भदौ २८ गते मन्त्री बनेका थिए । एक वर्ष पुगेपछि उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने गृहकार्य सुरु भएको थियो ।
एमालेबाट २०८१ जेठ पहिलो साता रामबहादुर मगर, एकराज कार्की, पाँचकर्ण राई र लिलाबल्लभ अधिकारी मन्त्री बनेका थिए । विवादमा परेर अधिकारीले राजीनामा दिएपछि २०८१ मंसिरमा रेवतीरमण भण्डारी मन्त्री बनेका थिए ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू पटकपटक विवादमा मुछिएका थिए । हाङगामले गृहजिल्ला ताप्लेजुङ पुगेर पाथिभरा क्षेत्र विकास समिति अध्यक्ष रक्की थेबेलाई कुटपिट गरेपछि विवादमा तानिएका थिए ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री हुँदा सदानन्द मण्डल क्यूआर कोड विवादमा मुछिएका थिए । सचिवालयका कर्मचारीमार्फत कार्यालय प्रमुखलाई बैंक खाताको क्यूआर पठाएर सहयोग मागेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । तर उनले अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई लिएर विपक्षी दलहरू भने सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले सत्ता साझेदार दल भित्रका आकांक्षी सांसदहरूलाई ‘भाग पुर्याउन’ गरिएको राजनीतिक व्यवस्थापन मात्रै भनेका छन् ।
सरकारको मुख्य काम जनतालाई सेवा प्रवाह डेलिभरी गर्ने हुनुपर्नेमा सत्ता टिकाउन र असन्तुष्ट सांसदहरूलाई खुसी पार्नकै लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको शृङ्खला चलिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।
प्रतिपक्षको टिप्पणी : असफलता लुकाउने प्रयास
कोशी प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई ‘असफल सरकारको असफलता लुकाउने नाटक’ भएको बताए ।
‘सरकार पूर्ण रूपमा असफल भयो, हिजोको टिम विवादरहित रहेन । अहिलेको हेरफेर भागबण्डा पुर्याउन र नेता व्यवस्थापन गर्न मात्रै हो,’ आङ्बोले भने, ‘जग नै पुरानो र कमजोर भएपछि मान्छे फेरेर मात्रै सरकार सफल हुँदैन ।’
असफल सरकारबाट प्रदेशवासीले केही आस गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘उहाँहरूले जम्माजम्मी भागबण्डा पुर्याउने र नेता व्यवस्थापन गर्ने बाहेक अन्य काम भएको छैन,’ उनले भने, ‘यो सरकार असफल भएर सेट परिवर्तन भएको हो, मान्छे फेरेर परिवर्तन हुँदैन, जग पुरानै भएका कारण सरकार बन्ने त असफल नै हो ।’
