+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
कोशी प्रदेश :

पूर्वाधारको बहाना बनाएर हिउँदे अधिवेशन छल्न खोज्दैछ : आङ्बो

‘पूर्वाधार छैन भन्नु एउटा बहाना मात्र हो । हामीसँग सुरक्षित अन्य विकल्पहरू पनि छन्,’ आङ्बोले भने, ‘जनताका समस्या र आवाजलाई संसद्‍मा उठाउन ढिलो भइसकेको छ, सरकारले तत्काल अधिवेशन आह्वान गरोस् ।’

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ९ गते १७:२७

९ पुस, विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले वर्तमान कोशी  प्रदेश सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको दाबी गरेका छन् ।

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले आफ्ना कमजोरी र भ्रष्टाचार लुकाउन हिउँदे अधिवेशन छल्न खोजेको उनले आरोप लगाए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएको थियो । प्रदेशसभा कटहरीमा रहेको कृषि बजारको भवनमा सारिएको थियो । तर, प्रदेशसभा हल तयार भएको छैन ।

‘पूर्वाधार छैन भन्नु एउटा बहाना मात्र हो । हामीसँग सुरक्षित अन्य विकल्पहरू पनि छन्,’ आङ्बोले भने, ‘जनताका समस्या र आवाजलाई संसद्‍मा उठाउन ढिलो भइसकेको छ, सरकारले तत्काल अधिवेशन आह्वान गरोस् ।’

प्रदेशसभा भवन नभए पनि अन्य सार्वजनिक भवनमा बैठक बोलाउन सकिने उनको भनाइ छ । नेता आङ्बोले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरूमा चरम बेथिति बढेको दाबी गरे ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै मन्त्रीका पीएले पैसा उठाएका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । अर्कोतिर मन्त्रीहरूले मान्छे कुट्नेदेखि सचिवको गाडीको साँचो खोस्नेसम्मका अराजक गतिविधि गरिरहेका छन्,’ आङ्बोले भने, ‘यी सबै विषयको जवाफ मुख्यमन्त्रीले संसद्‍मा उभिएर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले उहाँ संसद् फेस गर्न डराइरहनुभएको छ।’

साउनदेखि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने चर्चा चलाए पनि मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म ठोस कदम चाल्न नसकेको आङ्बोको टिप्पणी छ।

‘मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेर नयाँ टोली बनाउने आँट मुख्यमन्त्रीमा छैन । उहाँ आफ्नो दल र गठबन्धनभित्र निरीह देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा उहाँसँग संसद्‍मा उभिने नैतिक हैसियत पनि बाँकी छैन ।’

सरकारले ल्याएको बजेट, लगानी सम्मेलन, पर्यटन वर्ष र चिया सम्मेलनजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू पूर्ण रूपमा असफल भएको नेता आङ्बोले बताए ।

सरकारले आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले यसको असफलता पुष्टि भएको उनको दाबी छ ।

विपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई जवाफदेही बनाउन तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै आङ्बोले सरकारले आफ्ना कमजोरी लुकाउन अधिवेशन छल्ने काम गरे त्यो स्वीकार्य नहुने बताए ।

इन्द्रबहादुर आङ्बो कोशी प्रदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता हुँदै, लिङ्देन र ‍थापाले आजै गर्दैछन् हस्ताक्षर

राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता हुँदै, लिङ्देन र ‍थापाले आजै गर्दैछन् हस्ताक्षर
जेनजी विद्रोहको भाव समेट्दै मुकेश श्रेष्ठको ‘भैरवभाव’ प्रदर्शनी

जेनजी विद्रोहको भाव समेट्दै मुकेश श्रेष्ठको ‘भैरवभाव’ प्रदर्शनी
चुनावअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण हुनुपर्ने माग

चुनावअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकता परीक्षण हुनुपर्ने माग
नेपालले पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय स्तरको आईस स्केटिङ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने

नेपालले पहिलोपटक अन्तराष्ट्रिय स्तरको आईस स्केटिङ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने
अध्यागमन नीति समयाअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड

अध्यागमन नीति समयाअनुकूल बनाउनुपर्नेमा जोड
सुन्धारा कारागारबाट भागेका तीन कैदीबन्दी पक्राउ

सुन्धारा कारागारबाट भागेका तीन कैदीबन्दी पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित