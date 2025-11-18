सुन्धारा कारागारबाट भागेका तीन कैदीबन्दी पक्राउ

९ पुस, काठमाडौं । २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुन्धारा कारागारबाट भागेका तीन जना कैदीबन्दी पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा धादिङको धुनीबेशी नगरपालिका-१ का ३४ वर्षीय सन्जिव परियार भन्ने राजेन्द्र दर्जी, मकवानपुरको चुरियामाई गाउँपालिका-३ का ३७ वर्षीय राजेन्द्र परियार र धादिङको थाक्रे गाउँपालिका-१० का ३५ वर्षीय विवेक परियार भन्ने राजेन्द्र दर्जी रहेका छन् ।
परेका तीनै जना जबरजस्ती करणी मुद्दामा १३ वर्ष कैद सजायको फैसला भई सुन्धारा कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीहरू हुन् ।
बुधबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरी उनीहरूलाई कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
