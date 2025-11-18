सुन्धारा कारागारबाट फरार २ कैदीबन्दी बाराबाट पक्राउ

३ पुस, काठमाडौं । २४ भदौको जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका २ जना कैदीबन्दी बाराबाट पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा बाराको करैयामाई गाउँपालिका-७ पिपराका २३ वर्षीय कृष्णा चौधरी र २९ वर्षीय विवेक चौधरी रहेका छन् ।
उनीहरू दुवै जनालाई बाराको पिपराबाट बिहीबार पक्राउ गरी वीरगञ्ज कारा पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरू दुवै जना केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल सुन्धारामा लागुऔषध मुद्दामा पुर्पक्षमा थिए ।
२४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट उनीहरू फरार भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4