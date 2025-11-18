+
ओलीले जितेपछि रक्षा बमको टिप्पणी : निरंकुशतालाई आसेपासेले बलियो बनाए

जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले नेकपा एमालेको अध्यक्षमा फेरि पनि केपी शर्मा ओली नै निर्वाचित भएको भन्दै कटाक्ष गरेकी छन् ।

२०८२ पुष ३ गते १८:२९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले नेकपा एमालेको अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली फेरि निर्वाचित भएकोमा भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद, स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई अनुमोदन गरिएको बताएकी छन्।
  • बमले ओली जनताबाट अनुमोदित हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै युवाहरूले भदौ २३ मा आफ्नो आवाज सुनाएको र जनताले ब्यालेटबक्समा निर्णय गर्ने बताएकी छन्।
  • उनले तानाशाहलाई आसेपासेले बलियो बनाइरहेको र चेतनशीलहरूले बादशाह नाङ्गो भएको भन्दै विरोध गरिरहेको लेखेकी छन्।

३ पुस, काठमाडौँ । जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले नेकपा एमालेको अध्यक्षमा फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै निर्वाचित गराएको भन्दै कटाक्ष गरेकी छन् ।

बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत बमले ओली निर्वाचित हुनुलाई भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद, स्वेच्छाचारिता र निरंकुशतालाई अनुमोदन गरिएकाे भनेकी हुन् । उनले ओली जनताबाट अनुमोदित हुन बाँकी रहेको पनि बताएकी छन् ।

‘उनीहरूले पुनः भ्रष्टाचार, अधिनायकवाद, स्वेच्छाचारिता, निरंकुशतालाई अनुमोदन गरे । केपी ओली एन्ड भजनमन्डली जनताको कठघरामा उभिएका हैनन । जनताले विश्वास दिन त बाँकी नै छ। युवाहरूले आफ्नो आवाज भदौ २३ मा सुनाए,’ उनले लेखेकी छन्, ‘ जनताले ब्यालेटबक्समा सुनाउनेछन् । तानाशाहलाई उसका आसेपासेले बलियो बनाइरहेका होलान् । आखिर उनीहरूले बादशाहको नयाँ पोशाकलाई उम्दा छ भन्नैपर्छ । तर भीडमाझबाट चेतनशीलहरू, नडराएकाहरू बादशाह नाङ्गो छ भन्दैछन, भनिरहेकै छन् ।’

रक्षा बम
