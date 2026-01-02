धोबीखोला नदी करिडोरमा थालियो सडक मर्मत

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- धोबीखोला नदी करिडोर सडकको दायाँ किनारको मर्मत सम्पन्न भइसकेको छ र बायाँ किनारको मर्मत भइरहेको छ।
- काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले करिडोर सडक मर्मतका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको थियो।
- सडक मर्मत कार्य काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा भइरहेको छ र करिडोर क्षेत्राधिकार प्राधिकरणको मातहतमा पर्दछ।
१८ पुस, काठमाडौं । धोबीखोला नदी करिडोर सडक मर्मत गरिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा धोबीखोला करिडोरको बागमती दोभानदेखि चाबहिल बैजनी पुलसम्मको करिडोर सडकको दायाँ र बायाँ दुवै किनारको मर्मत धमाधम भइरहेको छ ।
धोबीखोला करिडोर प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ । हाल करिडोरको दायाँ किनारको सडक मर्मत सकिएको छ । बायाँ किनारतर्फको काम हुँदैछ ।
प्राधिकरणले धोबीखोला करिडोर तथा कपन–बूढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना क्षेत्रको बाटोमा खाल्डाखुल्डी भएकाले व्यापक जनगुनासो रहेको र उक्त बाटो यथाशीघ्र मर्मत गर्नुपर्ने भएकोमा आयोजनाको बजेट रोक्का र अपुग भएकाले मर्मतका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको थियो ।
प्राधिकरणको अनुरोधमा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सडक मर्मत भइरहेको छ ।
