+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जलविद्युत् विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर : ऊर्जामन्त्री घिसिङ

तनहुँ हाइड्रोपावरमा देखिएका विवाद आदिवासी र स्थानीय जनतासँग निरन्तर संवाद मार्फत समाधानको चरणमा पुगेको मन्त्री घिसिङले बताए ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १८ गते १८:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।
  • तनहुँ हाइड्रोपावर विवादमा ९५ प्रतिशत जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइसकिएको र बाँकी विवाद नन–टाइटल्ड भूमि पहिचानमा केन्द्रित रहेको उनले बताए।
  • मन्त्री घिसिङले जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रका सामाजिक तथा वातावरणीय मापदण्ड कडाइसाथ पालना भइरहेको र छलफलमै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए।

१८ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले जलविद्युत् विवाद समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन् ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाका समस्या स्थानीय समुदायसँग सहमति र छलफलमै समाधान गर्दै जाने सरकारी नीतिमा कुनै परिवर्तन नभएको उनले बताएका हुन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत् विकास परियोजनाले आदिवासी जनजाती समुदायमा पारेको असर तथा समाधानबारे सरोकारवाला मन्त्रालय र समुदायबीचको उच्चस्तरीय छलफल कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले आयोजना क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् ।

तनहुँ हाइड्रोपावरमा देखिएका विवाद आदिवासी र स्थानीय जनतासँग निरन्तर संवाद मार्फत समाधानको चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ । ९५ प्रतिशत जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइसकिएको उनले बताए ।

बाँकी विवाद मुख्यतया ‘नन–टाइटल्ड’ (ऐलानी/सरकारी) भूमि पहिचान, सत्यापन र मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कोही अहिले बसिरहेको छ, कोही पहिले बसेको रहेछ, पहिचान नै मुख्य चुनौती हो,’ उनले भने ।

मन्त्री घिसिङले तनहुँ हाइड्रोपावरमा एडीबी, यूआईबी र जाइका जस्ता दातृ संस्थाको लगानी भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक तथा पर्यावरणीय मापदण्ड कडाइसाथ पालना भइरहेको बताए ।

‘वर्षौंदेखि स्थानीय समुदायसँग निरन्तर अन्तर्क्रिया हुँदै आएको छ, कुनै पनि कुरा जबरजस्ती होइन, छलफलमै समाधान खोजिरहेका छौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिरको बैठकले नन–टाइटल्ड भूमि पहिचान, भेरिफिकेसन र मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ । सोही अनुसार सीडीओ मार्फत सर्भे सुरु भएको उनले बताए ।

आयोजनाले सकेसम्म बढी क्षतिपूर्ति र विकल्प दिन खोजिरहेको बताउँदै उनले स्थानीय समुदायतर्फबाट पनि लचकता आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । माग गरे अनुसारकै हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट स्थानीय समुदाय समेत पछि हट्नुपर्ने र छलफलका माध्यमबाट नै समाधान हुने बताए ।

मन्त्री घिसिङले नेपालले आगामी वर्षहरूमा ५० हजार मेगावाट जलाशययुक्त विद्युत् विकास गर्नुपर्ने भएकाले हालका आयोजनाबाट सिकाइ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए ।

मन्त्री घिसिङले हाइड्रोपावरलाई नेपालको एकमात्र ठूलो सम्भावना भएको भन्दै वातावरणीय तथा सामाजिक समस्या सन्तुलित ढंगले समाधान गर्न सकेमात्र परियोजनाहरू टिकाउ हुने बताए ।

उनले सरकार, स्थानीय तह र समुदायले मिलेर समाधान खोज्नुपर्ने निष्कर्ष सहित संवादमै समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ जलविद्युत् विवाद समाधान जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित