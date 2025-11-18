सेती पुल चाँडो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले आइतबार पोखरा–मुगलिङ्ग सडक खण्ड अन्तर्गत निर्माणाधीन सेती पुलको निरीक्षण गरेका छन्।
- सेती पुलको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत पुगेको छ र मन्त्री घिसिङले निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन्।
१३ पुस, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सेती पुलको निरीक्षण गरेका छन् ।
मन्त्री घिसिङले आइतबार बिहान पोखरा–मुगलिङ्ग सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने निर्माणाधीन सेती पुलको निरीक्षण गरेका हुन् ।
पोखरा आवतजावतको क्रममा सवारीसाधन थुप्रिने साँघुरो बोटलनेकको रूपमा रहेको उक्त स्थानमा निर्माणाधीन पुलको भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत रहेको छ ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले पुल निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिएका छन् ।
