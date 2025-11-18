कैलाली-४ बाट एमाले उपमहासचिव लेखराज भट्ट एकल सिफारिस

१९ पुस, धनगढी । नेकपा एमालेका केन्द्रीय उपमहासचिव लेखराज भट्टको नाम कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट एकल सिफारिस गरिएको छ ।
शुक्रबार बसेको एमाले क्षेत्र नम्बर ४ को क्षेत्रीय समन्वय कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि भट्टको नाम एकल सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।
क्षेत्रीय समन्वय कमिटीका अध्यक्ष गणेश जिमि साउँदले भट्टको नाम एकल सिफारिस गर्ने निर्णय सर्वसम्मतका साथ गरिएको जानकारी दिए । उनकाअनुसार क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले पार्टीको जिल्ला कमिटीलाई सिफारिस गरेको हो ।
अब जिल्ला कमिटीले निर्णय गरेर प्रदेश कमिटी र प्रदेशले केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गर्नेछ । भट्ट काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा गत मंसिरसमा सम्पन्न ११औँ राष्ट्रिय महाघिवेशनबाट सर्वाधिक मतसहित एमालेको उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका थिए ।
नेकपा विभाजनपछि एमालेमै बसेका भट्ट यसअघि कैलाली–४ बाट नेकपा माओवादी केन्द्र उम्मेदवार बनेका थिए । नेकपाकालमा भने उनी यो क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका बिरबहादुर बलायरसँग पराजीत भएका थिए ।
