+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

117/5 (16.2)
विराटनगर किंग्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

117/5(16.2)
vs

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
117/5 (16.2)
VS
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

विधान महाधिवेशनले नै ओलीलाई भावि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भनिसकेको छ : लेखराज भट्ट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:०९

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले गत २२ भदौमा सम्पन्न भएको विधान अधिवेशनबाटै एघारौं महाधिवेशनबाट बन्ने नयाँ अध्यक्ष र भावि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुने निष्कर्ष निकालेको बताएका छन् ।

मंगलबार प्रेस चौतारीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको अन्तर संवादमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘विधान महाधिवेशन भदौ २२ गते सम्पन्न भयो । त्यसपछि नेपालको परिस्थिति थोरै बदलियो । त्यतिखेर हामीले एकमतले के भन्यौं भने– विधानको बाटोमा आगामी बाटो के हो, राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष कमरेडले राख्नुभएको थियो,’ भट्टले भने, ‘त्यो विधान अधिवेशनले के पास गर्‍यो भने– अबको भावि प्रधानमन्त्री को ? भन्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली नै भन्यौं ।’

विचार जसको हुन्छ, नेतृत्व पनि उसकै हुने उनले बताए । खतरा मोल्नसक्नेले मात्रै पार्टीको नेतृत्व लिनसक्ने पनि उनको जिकिर छ ।

‘अहिलेको सन्दर्भमा नेपालको जुन परिस्थिति छ, त्यसमा पार्टीका कामकाज अघि बढाउन नेतृत्व कस्तो आवश्यक छ भने, नेतृत्व भनेको आवश्यकतामा खतरा मोल्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । जो खतरा मोल्न सक्दैन, अकर्मण्यतामा फस्छ त्यसले नेतृत्व लिन सक्दैन,’ उनले भने ।

लिपुलेक लिम्पियाधुराको विवाददेखि नै राष्ट्रियताको लागि अडान दिनसक्ने नेतृत्व ओली नै रहेको उनको भनाइ छ ।

‘लिपुलेक लिम्पियाधुरा समस्या आयो । त्रिपक्षीय सीमा समस्या जुन छ, व्यापारको जुन केन्द्र छ । दुईदेशीय सीमा भनेर जुन समस्या सिर्जना भयो, त्यसको प्रतिवाद भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमाणसहितको चुच्चे नक्सामा आयो,’ भट्टले अघि भने, ‘एक सयको नोटमा पनि छाप्ने भनेर आयो । यो सबैलाई हेर्दा राष्ट्रियताका निमित्त अडान दिनसक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको पक्षमा दृढतापूर्वक राख्नसक्ने नेतृत्व अहिले एमालेभित्र केपी शर्मा ओली नै हुन् ।’

नेकपा एमाले महाधिवेशन लेखराज भट्ट
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ओलीकै नेतृत्वमा एमाले अघि बढ्छ : लेखराज भट्ट

ओलीकै नेतृत्वमा एमाले अघि बढ्छ : लेखराज भट्ट
‘महाधिवेशनलाई चितवन भाग–२ बनाइयो भने पार्टीका लागि घातक हुनेछ’

‘महाधिवेशनलाई चितवन भाग–२ बनाइयो भने पार्टीका लागि घातक हुनेछ’
ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 
पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी

पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी
एमाले नेतृत्व फेर्न युवराज ज्ञवालीले दिएका चार कारण

एमाले नेतृत्व फेर्न युवराज ज्ञवालीले दिएका चार कारण
ओलीको निर्देशन : महाधिवेशन असफल बनाउन सक्छन्, संयम बन्नू

ओलीको निर्देशन : महाधिवेशन असफल बनाउन सक्छन्, संयम बन्नू

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित