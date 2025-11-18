+
+
ओलीकै नेतृत्वमा एमाले अघि बढ्छ : लेखराज भट्ट

नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले पार्टीको नेतृत्वको केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १७:०५

२३ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले पार्टीको नेतृत्वको केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

मंगलबार काठमाडौंमा  प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा उनले मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, अखण्डतालाई बलियो बनाउनका लागि पनि ओलीलाई नेतृत्वमा निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगिएको बताए ।

नेपाललाई समृद्ध बनाउने र सबै नेपाली जनतालाई खुसी बनाउने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना पूरा गर्न पनि ओलीलाई पार्टीले नेतृत्वमा स्वीकार गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको तर्क छ ।

‘अहिलेको यो एघारौं महाधिवेशनले नेतृत्वमा जसरी केन्द्रीकरण गर्छ । त्यो पनि केपी कमरेडकै नेतृत्वमा केन्द्रिकृत भएर हामी जानुपर्छ । गोलबन्द भएर जानुपर्छ । र, हामी जति सुदृढ र एकता हुन्छौँ, त्यति नै एमालेले जनताको कामलाई अगाडि बढाउन सक्छ । र, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, स्वाभिमान, अखण्डता, त्यो बलियो हुन्छ । वाह्य हस्तक्षेपलाई हामी परास्त गर्नसक्छौँ । यो अहिलेको महाधिवेशन यसैमा केन्द्रित भएर जानुपर्छ,’ उनले भने ।

सचिव भट्टले आफूले नेतृत्वको सल्लाह अनुसार नै पार्टीको जिम्मेवारी लिने योजना बनाएको बताए ।

नेकपा एमाले लेखराज भट्ट
ओलीलाई विन्दा पाण्डेको सुझाव– पार्टी होइन, पद छाड्नुस्

विधान महाधिवेशनले नै ओलीलाई भावि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भनिसकेको छ : लेखराज भट्ट

‘महाधिवेशनलाई चितवन भाग–२ बनाइयो भने पार्टीका लागि घातक हुनेछ’

ओलीको उपेक्षामा कर्णाली, पदाधिकारी पाउला त यसपालि ? 

पोखरेल समूहको दृष्टिमा ओलीका ७ कमजोरी

एमाले नेतृत्व फेर्न युवराज ज्ञवालीले दिएका चार कारण

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

