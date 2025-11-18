+
विमान दुर्घटनाको छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्छौं : बुद्ध एयर

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १९ गते ९:५७
दुर्घटना भएको बुद्ध एयरको विमान ।

१९ पुस, काठमाडौं । बुद्ध एयरले भद्रपुर विमानस्थलमा भएको जहाज दुर्घटनाको विस्तृत छानबिनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

बुद्ध एयरले शनिबार दुर्घटनाको अपडेट दिँदै घटनाको विस्तृत छानबिनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

शुक्रबार काठमाडौंबाट भद्रपुरका लागि उडेको बुद्ध एयरको जहाज रन–वे बाहिर जाँदा दुर्घटनामा परेको थियो ।

जहाज दुर्घटना हुँदा सामान्य घाइते भएका यात्रुहरू प्राथमिक उपचारपछि सकुशल घर फर्किसकेका एयरलाइन्सले जनाएको छ । उक्त विमानमा ५१ जना यात्रु सवार थिए ।

एयरलाइन्सले दुर्घटनाको समयमा उद्दार कार्यमा खटिएका नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, उड्डयन प्राधिकरण र बुद्ध एयरका कर्मचारीहरू प्रति आभार पनि व्यक्त गरेको छ ।

बुद्ध एयर जहाज दुर्घटना अपडेट : कोपाइलटसहित ७ यात्रु सामान्य घाइते
बुद्ध एयर
