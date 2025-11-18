बुद्ध एयरका मालिक संलग्न दलले पायो निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र

२४ कात्तिक, काठमाडौं । बुद्ध एयरका मालिकसमेत रहेका व्यवसायी वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, समाजशास्त्री दिनेश प्रसाईंसहितका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । गत ३० असोजमा उनीहरूले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
आयोगमा दिएको निवेदनमा पार्टीको अध्यक्षमा प्रसाईंलाई राखिएको छ भने पार्टीको महासचिव पियुषप्रसाद कायस्थ रहेका छन् ।
व्यवसायी बस्नेत भने सदस्य छन् । पार्टीका नेताहरूले सोमबार आयोगमा पुगेर प्रमाणपत्र लिएका छन् ।
प्रमाणपत्र लिएपछि बुद्ध एयरका मालिक बस्नेतले आफूहरू राजनीतिमा सेवा गर्न आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘राजनीतिमा हामी सेवा गर्न आएका हौं । राष्ट्र जुन प्रस्थान विन्दुमा छ । त्यसलाई सही किसिमले अघि लान सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।
पार्टीको विधानमा पदाधिकारीहरू चुनाव नलड्ने व्यवस्था छ । बस्नेत चाहिँ सदस्य रहेकाले चुनाव लड्नका लागि बाधा हुने छैन ।
पार्टीले अबको नेपालमा एउटा नियमसंगत राजनीतिक संस्कारलाई विकास गरी स्थापित गर्न जरुरी रहेको बताएको छ ।
