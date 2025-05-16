शालीनदीमा स्नान गर्नेको घुइँचो (तस्वीरहरू)

९ पुस, काठमाडौं । आजदेखि स्वस्थानी व्रत सुरु भएको छ । पुस शुक्ल पूर्णिमादेखि सुरु भएको स्वस्थानी माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म चल्छ ।
यो अवधिमा विभिन्न शक्तिपीठको पूजा गर्ने र स्वस्थानी कथा वाचन गर्ने चलन रहेको छ । यसै बेला विभिन्न ठाउँमा मेलासमेत लाग्ने गर्दछन् ।
यो अवधिलाई माघ स्थानका रुपमा पनि लिइन्छ । त्यसैले साँखुस्थित शालीनदीमा स्नान मेला नै लाग्ने गर्छ ।
शालीनदीमा स्नान एवं माधवनारायण र श्रीस्वस्थानीको दर्शनका लागि देशका विभिन्न भागका साथै भारतबाट भक्तजन आउने गरेका छन् ।
