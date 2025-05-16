कैलालीमा ६ सय क्युफिट अवैध काठ बरामद

१९ पुस, धनगढी । कैलालीमा डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले लुकाएर राखिएको ६ सय क्युफिट अवैध काठ बरामद गरिएको छ ।
विशेष सूचनाका आधारमा चुरे गाउँपालिका क्षेत्रबाट डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको टोलीले चिरान गरेर राखिएको अवैध काठ बरामद गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत रामविचारी ठाकुर नेतृत्वमा गएको टोलीले चुरे गाउँपालिका–२ को झरना सामुदायिक र त्रिवेणी सामुदायिक वनमा छापा हानेको थियो ।
डिभिजन वन प्रमुख विचारीले अवैध रूपमा चिरान गरेर राखेका सालका कडी, फन्टा तथा फ्रेम गरेर फेला पारेको हो । वन अधिकृत ठाकुरका अनुसार झरना सामुदायिक वनबाट दुई सय र बाँकी काठ त्रिवेणीबाट बरामद गरिएको हो ।
बरामद गरिएको काठ आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा राखिएको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पछिल्लो समय अवैध काठ बरामद कार्यलाई अभियानका रूपमा बढाएको छ ।
