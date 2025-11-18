+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सर्लाहीमा टाउको विना भेटियो चौकीदारको शव, तालिमप्राप्त कुकुर झिकाएर अनुसन्धान सुरु

1Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १९ गते १९:१९

१९ पुस, जनकपुरधाम । सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–२ राईटरखोरमा सागरनाथ वन विकास परियोजनामा कार्यरत एक जना वन चौकीदारको टाउको अलग भएको अवस्थामा शव फेला परेको छ ।

ज्यालादारीमा कार्यरत राईटरखोरकै ४७ वर्षीय रामईश्वर महतोको टाउको अलग भएको अवस्थामा शव फेला परेको सर्लाहीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी सरोज राईले जानकारी दिए ।

महतोको शव घरदेखि करिब ५ सय मिटर टाढा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको जंगलभित्र टाउको विनाको अवस्थामा भेटिएको हो ।

स्थानीयका अनुसार, आज बिहान करिब ५ बजेतिर जंगलभित्र रूख काटिएको आवाज सुनेपछि त्यसतर्फ गएका थिए ।

दिउँसोसम्म पनि महतो घर नफर्किएपछि र मोबाइल फोन ‘स्वीच अफ’ भएपछि परिवारका सदस्य र स्थानीयले खोजी सुरु गरेका थिए ।

खोजतलासका क्रममा जंगलभित्र टाउको अलग भएको अवस्थामा अवस्थामा महतोको शव फेला परेको डीएसपी राईले बताए ।

‘टाउको अझै भेटिएको छैन । टाउकोको खोजी कार्य भइरहेको छ । घटनास्थलमा शवको मुचुल्का भइरहेको छ’ डीएसपी राईले अनलाइनखबरसँग भने ।

घटनास्थलमा साँझ धनुषाको लालगढबाट तालिम प्राप्त कुकुर झिकाएर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सर्लाही
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सर्लाहीबाट सबै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि प्रतिनिधि

सर्लाहीबाट सबै निर्विरोध, राधिका खतिवडा पनि प्रतिनिधि
प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

प्रहरीचौकीमा आक्रमण गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ
सर्लाहीमा लखन्देही नदीमा बगेर एक किशोरको मृत्यु, तीनजना पौडिएर बाँचे

सर्लाहीमा लखन्देही नदीमा बगेर एक किशोरको मृत्यु, तीनजना पौडिएर बाँचे
स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु

स्कार्पियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिंदा २ जनाको मृत्यु
सर्लाहीमा जसपा मधेश अध्यक्ष अशोक यादव पक्राउ

सर्लाहीमा जसपा मधेश अध्यक्ष अशोक यादव पक्राउ
सर्लाहीबाट २५ किलो गाँजासहित एक युवक पक्राउ

सर्लाहीबाट २५ किलो गाँजासहित एक युवक पक्राउ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories
तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

तात्तातो खानेकुरा खान मिल्छ ?

11 Stories
कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित