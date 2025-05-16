मानव सेवा आश्रमको काम भगवान सेवा सरह : मन्त्री पटेल

१९ पुस, वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले मानव सेवा आश्रमले गरिरहेको काम भगवानको सेवा सरह रहेको बताएका छन् ।
मानव सेवा आश्रम वीरगन्ज शाखाको ८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पटेलले यस्तो बताएका हुन् ।
‘मानव सेवा आश्रमले भगवानले गर्ने काम गरिरहेको छ, यस्तो सेवा समाजका लागि अत्यन्तै आवश्यक र सराहनीय छ,’ उनले भने ।
मानव सेवा आश्रम मानवताका लागि काम गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था भए पनि सरकारी निकायबाट अपेक्षित सहयोग नहुनु दुखद विषय रहेको मन्त्री पटेलको भनाइ छ ।
‘सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोगका लागि पहल गर्छु,’ उनले भने ।
