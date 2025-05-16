मधेशका नवनियुक्त कृषिमन्त्रीको निर्देशन- झारा टार्ने काम नगर्नुहोला

१६ पुस, जनकपुरधाम । नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री श्याम पटेलले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई झारा टार्ने शैली काम नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।
शपथग्रहणपछि आयोजित परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री पटेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री पटेलले मातहतका कर्मचारीहरुलाइ भाषण नभइ काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
‘किसानलाइ धेरै समस्या छ, मलखाद्यदेखि लिएर सिचाइँसम्मको समस्या छ,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यसैले यो सबै समस्याको निराकरण हुने गरी मधेस प्रदेशलाइ नमुना बनाउन काम गर्न जरुरी छ ।’
सो क्रममा उनले थप भने, ‘म भाषण होइन, काम मन पराउँछु । त्यसैले तपाईँहरू मधेस प्रदेसलाइ कृषिमा देशकै नमुना प्रदेश बनाउन सहयोग गर्नुहोला ।’
मधेश प्रदेश कृषिमै आश्रित प्रदेश भएकोले कसैले पनि झारा टार्ने हिसाबल काम नगर्न मन्त्री पटेलले कर्मचारीलाइ चेतावनी दिए ।
किसानका समस्या सहज हिसाबले समाधान हुने गरी दत्तचित्त भएर काम गर्न उनको आग्रह छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4