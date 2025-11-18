प्रधानमन्त्रीलाई माधव नेपालले सोधे- विध्वंश मच्चाउनेलाई किन कारबाही नगरेको ?

१६ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडमा उत्रिनेमाथि पनि कारबाही नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई नै प्रश्न गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले प्रधानमन्त्री कार्कीकै अगाडि विध्वंश मच्चाउनेलाई किन कारबाही नगरेको भनेर सोधेका हुन् ।
‘जेनजी आन्दोलनमा विध्वंश मच्चाउने, लुट मच्चाउने जुन काम भएको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक छ, ‘ उनले भने, ‘यसप्रति सरकार गम्भीर देखिएन । सबै कुरा भिडियोले देखाइरहेको छ, कोको हुन् तोडफोड गर्ने देखिएको छ । किन पक्राउ गरिँदैन ? किन सजायँ दिइँदैन ? यसकारणले म प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
