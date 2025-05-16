‘युट्युब चार्ट्स’ को शीर्ष ३ मा शिरमा शिरबन्दी, झलिको, न्याउली बनैमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौँ । युट्युबले ट्रेन्डिङ हटाएको वर्षदिन हुन लागिसक्यो । ट्रेन्डिङको विकल्पको रुपमा ‘युट्युब चार्ट्स’ प्रयोग हुँदै आएको छ । यस्तोमा, सन् २०२५ को अन्तिम महिना डिसेम्बरमा कुन-कुन गीतले युट्युब चार्ट्समा स्थान बनाए ?
पछिल्लो महिनाहरूमा टिकटकदेखि रिल्ससम्म चर्चामा रहेका केही नेपाली गीतले युट्युब चार्ट्सको शीर्ष ३ मा स्थान बनाएका छन् । तीमध्ये पहिलो स्थानमा छ- सुवास खत्री र समीक्षा अधिकारीद्वारा संगीतबद्ध गीत ‘शिरमा शिरबन्दी’ ।
अहिलेसम्म १ करोड १३ लाखभन्दा धेरै पटक हेरिएको यो गीत अहिले निकै चर्चामा छ । लोकभाखामा सजिएको यो गीत विशिष्ट कम्पोज र गायनशैलीले धेरैको ओठमा झुन्डिएको छ ।
दोस्रो स्थानमा छ अर्जुन सापकोटाको ‘झलिको’ । सापकोटाको संगीत रहेको यो गीतमा उनीसहित मेलिना राई र समीक्षाको पनि स्वर समावेश छ । दुई महिनाअघि रिलिज भएको यो गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाउनेमध्ये एक हो । यो गीतमाथि हजारौं रिल्स र टिकटक भिडियो बनेका छन् ।
लोकशैलीमा बुनिएको ‘झलिको’ लाई झण्डै १ करोड ९० लाख पटक हेरिएको छ ।
युट्युब चार्ट्समा सूचीको तेस्रो स्थानमा फिल्म ‘वरिष्ठ बलराम’ मा समावेश गीत ‘न्याउली बनैमा’ छ । प्रशान्त शिवाकोटीद्वारा संगीतबद्ध गीतमा उनीसहित शान्तिश्री परियारको स्वर समावेश छ ।
‘झरीपछिको इन्द्रेणी’ मा समावेश बालेनको गीत ‘आमनेपाली बुवा’ सूचीको छैटौं स्थानमा छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको कारण यो गीतमाथि पनि प्रशस्तै रिल्स र टिकटक बनेका छन् ।
