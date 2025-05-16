२१ पुस, काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा आचारसंहिता लागू भएपछिको अनुगमन गर्ने रणनीतिको सम्बन्धमा छलफल भइरहेको छ ।
मतदान हुनुभन्दा ५०/५२ दिन अगाडि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने अभ्यास छ । विगतको अभ्यासलाई पच्छ्याउँदै यसपटक पनि आचारसंहिता लागू गर्ने मिति निर्धारण गर्ने तयारीमा आयोग छ ।
आयोगले आचारसंहिता पारित गरिसकेको छ । आयोगका राजनीतिक दल र सरोकारवाला सबैको सुझाव लिए आचारसंहिता तयार पारिएको छ ।
सूचना प्रविधिको प्रयोगको नियमन हुने विषय आचारसंहितामा छ । हरित निर्वाचन अन्तर्गतका प्रावधान राखिएका छन् । जस अन्तर्गत भर्चुअल प्रचारलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
निर्वाचन सामग्री समेत पलास्टिकको प्रयोग नगर्ने नीति आयोगको छ । यसअनुसार राजनीतिक दलले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
राजनीतिक दलहरूले मत माग्न जाँदा घोषणापत्र बनाएर लैजानुपर्ने विषय पनि आचारसंहितामा छ । निर्वाचन पछाडि चुनावी घोषणापत्र कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भनेर त्यसको प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायतका विषय समेत समेटिएको छ ।
उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च निर्धारण लगायका विषय आचारसंहितामा समावेश छ । निर्वाचन खच बैंक मार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4