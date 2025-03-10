News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ पुस, काठमाडौं । आगामी फागुन पहिलो साता हुने तय भएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तीन उपसमिति गठन भएका छन् ।
प्रतियोगिता आउन जम्मा ३८ दिन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा प्राविधिक, प्रचार र पोशाक उपसमिति गठन भएका हुन् ।
तीन उपसमितिका संयोजक पनि तोकिएका छन् । प्राविधिक उपसमिति संयोजकमा कुमार लामा घिसिङ छन् भने प्रचार उपसमितिमा जगत टमाटा र खेल पोशाक उपसमितिमा सन्तकुमार मेहता संयोजक तोकिएका छन् ।
उनीहरू केही दिनअघि मात्रै नियुक्त भएका राखेप केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
खेल पोशाक उपसमिति भने सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत पर्ने भएकाले टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ ।
