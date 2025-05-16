मधेशमा नेकपाबाट ४ जनाको उम्मेदवारी

२३ पुस, जनकपुरधाम । आगामी ११ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मधेश प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट चार जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
अल्पसंख्यकतर्फ रौतहटका रामानन्द प्रसाद, अन्यतर्फ सर्लाहीका लक्ष्मण पौडेल, दलिततर्फ सर्लाहीका सम्भु पासवान र महिलातर्फ धनुषाकी समी अग्रवालको उम्मेदवारी परेको हो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन नभएपछि नेकपाले छुट्टै उम्मेदवारी दिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4