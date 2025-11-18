८ पटक मुद्दा चलेका व्यक्ति नवौं पटक मोटरसाइकल चोरीमा समातिए

२४ पुस, काठमाडौं । विभिन्र कसुरमा आठ पटकसम्म मुद्दा चलेका व्यक्ति अहिले नवौं पटक चोरी कसुरमा समातिएका छन् ।
चोरी कसुरमा नवौं पटक पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ का २३ वर्षीय अब्राहम थामी । उनीसँगै दुई मोटरसाइकल चोरी आरोपमा प्रहरीले दोलखाकै बिगु गाउँपालिका–८ का २३ वर्षीय गोविन थामी छन् । उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो।
१५ पुसमा तीनकुने पार्किङ गरेर राखेको बा. प्र. ०२–०२३ प ६२०७ नम्बरको २२० सिसीको पल्सर र सोही दिन सिनामंगलमा पार्किङ गरेको बा. प्र. ०२–००२ प ०८५९ नम्बरको २२० सिसीकै पल्सर मोटरसाइकल चोरी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेका हो ।
पक्राउ परेका मध्ये अब्राहम २०७६ देखि अहिलेसम्म आठ पटक मुद्दा चलिसकेको भेटिएको छ । २०७६ मा चोरी तथा डाँका, अभद्र र चोरी गरी तीन पटक तीन फरक ठाउँबाट मुद्दा चलेको भेटिएको छ । २०७७ मा तीन तीन फरक ठाउँबाट चोरीको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ । २०८० मा भने दोलखाबाट सवारी ज्यानको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।
पक्राउ परेका दुबै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।
