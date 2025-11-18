+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

८ पटक मुद्दा चलेका व्यक्ति नवौं पटक मोटरसाइकल चोरीमा समातिए

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते ११:१६

२४ पुस, काठमाडौं । विभिन्र कसुरमा आठ पटकसम्म मुद्दा चलेका व्यक्ति अहिले नवौं पटक चोरी कसुरमा समातिएका छन् ।

चोरी कसुरमा नवौं पटक पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–८ का २३ वर्षीय अब्राहम थामी । उनीसँगै दुई मोटरसाइकल चोरी आरोपमा प्रहरीले दोलखाकै बिगु गाउँपालिका–८ का २३ वर्षीय गोविन थामी छन् । उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो।

१५ पुसमा तीनकुने पार्किङ गरेर राखेको बा. प्र. ०२–०२३ प ६२०७ नम्बरको २२० सिसीको पल्सर र सोही दिन सिनामंगलमा पार्किङ गरेको बा. प्र. ०२–००२ प ०८५९ नम्बरको २२० सिसीकै पल्सर मोटरसाइकल चोरी भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । त्यसपछि अनुसन्धानमा खटिएको टोलीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेका हो ।

पक्राउ परेका मध्ये अब्राहम २०७६ देखि अहिलेसम्म आठ पटक मुद्दा चलिसकेको भेटिएको छ । २०७६ मा चोरी तथा डाँका, अभद्र र चोरी गरी तीन पटक तीन फरक ठाउँबाट मुद्दा चलेको भेटिएको छ । २०७७ मा तीन तीन फरक ठाउँबाट चोरीको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ । २०८० मा भने दोलखाबाट सवारी ज्यानको कसुरमा मुद्दा चलेको भेटिएको छ ।

पक्राउ परेका दुबै जनालाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ ।

मोटरसाइकल चोरी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित