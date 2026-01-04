+
नयाँ सबुज गण भरतपुरमा राखियो पृथ्वीनारायण शाहको शालिक

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १२:०८

२४ पुस, चितवन । चितवनको भरतपुरस्थित नयाँ सबुज गणमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको पूर्णकदको शालिक स्थापना गरिएको छ ।

गण परिसरमा निर्माण गरिएको शालिकको मध्य पृतना हेडक्वाटर कार्यालयका पृतनापति उपरथी विष्णुकुमार खड्काले अनावरण गरेका हुन् ।

नयाँ सबुज गण भरतपुरका गणपति प्रमुख सेनानी दिनेश लामाका अनुसार नयाँ सबुज गणको आन्तरिक स्रोत, विभिन्न पूर्व सैनिकहरुको आर्थिक सहयोग तथा नेपाली सेनाकै सकल दर्जाहरुको मेहनतबाट शालिक तयार गरिएको हो । ७ फिट १० इन्च अग्लो उक्त शालिक करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो ।

पृथ्वीनारायण शाहले विखण्डित बाइसे–चौबिसे राज्यलाई एकीकृत गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा गरेको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै नेपाली सेनाले शालिक तयार गरेको गणपति लामाले बताए ।

नयाँ सबुज गण भरतपुर नेपाली सेना पृथ्वीनारायण शाह
Hot Properties

