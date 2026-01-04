दक्षिणकालीको जंगलमा युवकको शव भेटियो

२४ पुस, काठमाडौं । दक्षिणकाली नगरपालिका–७ स्थित जंगलमा एक युवकको शव फेला परेको छ ।
जंगलको बिचमा रहेको झोलुङे पुल मुनि युवकको शव भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षका अनुसार उक्त शव काठमाडौंको कुलेश्वर बस्ने रूपन्देही मायादेवी गाउँपालिका–५ घर भएका १८ वर्षीय अमर मणि चौधरीको हो ।
संकास्पद अवस्थामा शव भेटिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
