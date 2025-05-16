प्रमोद अग्रहरिले डेब्यू गरेको बंगलादेशी फिल्म ‘शार्क’ को एक्सन-प्रधान टिजर सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली अभिनेता प्रमोद अग्रहरिले बंगलादेशी एक्सन फिल्म ‘शार्क’ मा डेब्यू गरेका छन् र टिजर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ।
- फिल्ममा अग्रहरि समुन्द्रमा गुण्डाहरूसँग भिडिरहेको दृश्यमा देखिएका छन् र टिजरले उनको एक्सन अवतार प्रस्तुत गरेको छ।
- निर्देशक तनमोय सुर्जोको फिल्म हिन्दी र अंग्रेजी भाषामा पनि रिलिज गर्ने तयारीमा छ र अग्रहरिले नेपालमा पनि रिलिज गर्न पहल गर्ने बताए।
काठमाडौं । नेपाली अभिनेता प्रमोद अग्रहरिले डेब्यू गरेको बंगलादेशी एक्सन फिल्म ‘शार्क’ को धमाकेदार टिजर सार्वजनिक भएको छ । निर्माताले विहिबार बेलुका सामाजिक सञ्जालमार्फत टिजर ल्याएका हुन् ।
१ मिनेटको टिजरमा अग्रहरिलाई प्रस्तुत गरिएको छ । शीर्ष भूमिकामध्येमा देखिएका उनलाई समुन्द्रमा गुण्डाहरूसँग भिडिरहेको दृश्यमा देख्न सकिन्छ । उनको अनुहार पछाडिबाट खिचिएका दृश्यमा अग्रहरिलाई एक्सन अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
टिजर हेर्दा प्रमोदको बंगलादेशी फिल्मको डेब्यू धमाकेदार हुने देखिन्छ । फ्यानले यो फिल्मलाई नेपालमा समेत रिलिज गर्न माग गरिरहेका छन् । बंगाली भाषामा ‘हाङ्गोर’ भनिएपनि फिल्मको अंग्रेजी नाम चाहिँ ‘शार्क’ हो । टिजरमा शार्क माछालाई विम्वपरकरुपमा देखाइएको छ ।
बदलाको कथामा आधारित यो फिल्ममा उनी ‘शार्क’ कै भूमिकामा छन् । तनमोय सुर्जो निर्देशित फिल्ममा अग्रहरिसहित तमिना अथोई, अर्नब खान लगायतको अभिनय छ । बंगाली भाषामा निर्माण भएको फिल्मलाई हिन्दी र अंग्रेजी भाषासहित विदेशमा समेत रिलिज गर्ने तयारी छ ।
अग्रहरिले नेपालमा पनि रिलिज गर्न पहल गर्ने बताए । ‘नेपाली कलाकारले बंगलादेशजस्तो उदीयमान फिल्म इन्डष्ट्रिमा पाइला अघि बढाउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो’ अहिले काठमाडौंमा रहेका अग्रहरिले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनले अन्य बंगलादेशी फिल्मबाट समेत प्रस्ताव आएको बताए । सबै कुरा ठीकठाक भए उनले चाँडै एक हिन्दी भाषाको फिल्ममा समेत अभिनय गर्नेछन् । यद्यपि, यसले औपचारिकता पाउन बाँकी छ ।
सन् २०१३ मा ‘उमा’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेका अग्रहरिले करिअरमा दुई दर्जन नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । बहुमुखी चरित्रमा आफूलाई जीवन्त तुल्याउन सक्नु अभिनेताको रुपमा उनको खुबी हो ।
