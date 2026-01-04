बंगलादेशी फिल्ममा प्रमोद अग्रहरिको डेब्यू, ‘शार्क’ को शीर्ष भूमिकामा देखिए

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- अभिनेता प्रमोद अग्रहरिले बंगलादेशको बिगबजेट फिल्म 'हाङ्गोर' मा शीर्ष भूमिकामा अभिनय गरेका छन्।
- फिल्म 'हाङ्गोर' बंगाली भाषामा निर्माण भएको छ र हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषामा विदेशमा रिलिज गर्ने तयारी छ।
- अग्रहरिले नेपाली कलाकारले बंगलादेशजस्तो उदीयमान फिल्म उद्योगमा पाइला अघि बढाउनु खुसीको कुरा भएको बताए।
काठमाडौं । अभिनेता प्रमोद अग्रहरिको फिल्म करिअर नेपालबाहिर फैलिन थालेको छ । घरेलु फिल्मका यी लोकप्रिय अभिनेताले छिमेकी मुलुक बंगलादेशको फिल्म उद्योगमा डेब्यू गरेका छन् ।
उनले त्यहाँको बिगबजेटको फिल्म ‘हाङ्गोर’ मा शीर्षमध्येको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ‘हाङ्गोर’ को अर्थ नेपालीमा शार्क माछा भन्ने हुन्छ । बदलाको कथामा आधारित यो फिल्ममा उनी ‘शार्क’ कै भूमिकामा छन् ।
निर्माताले सामाजिक सञ्जाल पृष्ठबाट फिल्मको एक टिजर पोस्टर सार्वजनिक गर्दै विहिबार पहिलो झलक आउने जनाएका छन् । उक्त पोस्टरमा अग्रहरिलाई देख्न सकिन्छ, उनी एक्सन अवतारमा चित्रित छन् ।
तनमोय सुर्जो निर्देशित फिल्ममा अग्रहरिसहित तमिना अथोई, अर्नब खान लगायतको अभिनय छ । बंगाली भाषामा निर्माण भएको फिल्मलाई हिन्दी र अंग्रेजी भाषासहित विदेशमा समेत रिलिज गर्ने तयारी छ ।
अग्रहरिले नेपालमा पनि रिलिज गर्न पहल गर्ने बताए । ‘नेपाली कलाकारले बंगलादेशजस्तो उदीयमान फिल्म इन्डष्ट्रिमा पाइला अघि बढाउनु हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो’ अहिले काठमाडौंमा रहेका अग्रहरिले अनलाइनखबरसँग भने ।
उनले अन्य बंगलादेशी फिल्मबाट समेत प्रस्ताव आएको बताए । सबै कुरा ठीकठाक भए उनले चाँडै एक हिन्दी भाषाको फिल्ममा समेत अभिनय गर्नेछन् । यद्यपि, यसले औपचारिकता पाउन बाँकी छ ।
‘रावायण’ गर्दागर्दै प्रमोदलाई बंगलादेशबाट फिल्मको अफर आएको थियो । त्यसपछि बंगलादेशमा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितीको कारण उनी तत्काल त्यहाँ जान पाएनन् । उनले हालै ‘शार्क’ को छायांकन सकाएका थिए ।
सन् २०१३ मा ‘उमा’ बाट नेपाली फिल्ममा डेब्यू गरेका अग्रहरिले करिअरमा दुई दर्जन नेपाली फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । बहुमुखी चरित्रमा आफूलाई जीवन्त तुल्याउन सक्नु अभिनेताको रुपमा उनको खुबी हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4