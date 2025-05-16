+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘मेरी बास्सै’ को निर्देशक, कलाकारको भूमिकामा फर्किए दमन रुपाखेती

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १२:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • चर्चित टिभी श्रृंखला ‘मेरी बास्सै’ का निर्देशक र अभिनेताको रुपमा दमन रुपाखेती ४ वर्षपछि पुनः सिरियलमा फर्किएका छन्।
  • रुपाखेतीले निर्देशन गरेका ३ एपिसोड युट्युबमा सार्वजनिक भइसकेका छन् र माघदेखि टिभीमा पनि प्रसारण गर्ने योजना रहेको छ।
  • उनीले सिरियललाई युवा दर्शकलाई रुचिकर बनाउन र हरेक एपिसोडलाई १० लाखभन्दा बढी भ्युज पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छन्।

काठमाडौं । चर्चित टिभी श्रृंखला ‘मेरी बास्सै’ को निर्देशक र अभिनेताको रुपमा दमन रुपाखेतीको पुनरागमन भएको छ । राजु मास्टरले छाडेपछि रुपाखेती ४ वर्षपछि सिरियलमा फर्किएका हुन् ।

रुपाखेतीले निर्देशन गरेका ३ एपिसोड युट्युबमा आइसकेको छ । ‘अब सिरियल रहुञ्जेल यसैमा काम गर्छु’ रुपाखेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब सिरियललाई युवा दर्शकलाई समेत रुचिकर हुने ढंगले अघि बढाउँछौं ।’

राजु मास्टरले स्वेच्छाले सिरियल छाडेको रुपाखेतीले बताए । पहिले लामो समयसम्म यो सिरियलमा काम गरेका उनी पछिल्ला वर्ष अन्य र आफैले पनि सिरियल ल्याउन थालेपछि ‘मेरी बास्सै’ छाडेका थिए।

रुपाखेती दोस्रोपटक सिरियलमा जोडिएका हुन् । यसअघि उनले ८० भागसम्म निर्देशन गरेका थिए । त्यसपछि उनले ‘झ्यानाकुटी’ र ‘हाकाहाकी’ सिरियल ल्याए ।

युवापुस्तालाई समेत रुचिकर हुने ढंगले सिरियल ल्याउने रुपाखेतीले बताए । उनले हरेक एपिसोडको युट्युब भ्यूज १० लाखभन्दा बढी भ्युज पुर्‍याउने योजना रहेको बताए ।

यसअघि नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने गरेको यो सिरियल असारयता मिडिया हबको युट्युब च्यानलमा मात्र आइरहेको छ । माघदेखि पुनः कुनै एक टिभीमा ल्याउने योजना रहेको जानकारी रुपाखेतीले दिए ।

यो सिरियलमा सुरवीर पण्डित, रामचन्द्र अधिकारी, पल्पसा डंगोल, दिवाकर भण्डारी, उत्तम केसी, सुरेन्द्र केसी, साया भण्डारी, यादव थापा लगायतको अभिनय हुँदै आएको छ ।

रुपाखेती चाहिँ घरज्वाइँको भूमिकामा देखिँदै आएका छन् । ‘मेरी बास्सै’ हरेक मंगलबार राती साढे ८ बजेदेखि युट्युब च्यानलमा आउने गरेको छ ।

दमन रुपाखेती मेरी बास्सै
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विशेष महाधिवेशन सफल पारौं, उग्र भएर नतिजा आउँदैन : कांग्रेस नेता राणा

विशेष महाधिवेशन सफल पारौं, उग्र भएर नतिजा आउँदैन : कांग्रेस नेता राणा
राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन : सिटौला

राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन : सिटौला
‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड’ प्रेजेन्टरमा प्रियंका पनि, नेपालबाट कति बजे शो हेर्न सकिन्छ ?

‘गोल्डेन ग्लोब्स अवार्ड’ प्रेजेन्टरमा प्रियंका पनि, नेपालबाट कति बजे शो हेर्न सकिन्छ ?
क्लबलाई ‘सर्कस’ बनाइएको भन्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने

क्लबलाई ‘सर्कस’ बनाइएको भन्दै म्यान्चेस्टर युनाइटेडका समर्थकले प्रदर्शन गर्ने
इलाम–१ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले बनायो ज्वालालाई उम्मेदवार

इलाम–१ मा प्रत्यक्षतर्फ राप्रपाले बनायो ज्वालालाई उम्मेदवार
स्वास्थ्य करसम्बन्धी सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य करसम्बन्धी सबै बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाउनुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित